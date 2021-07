Sit up su panca inclinata, esecuzione corretta ed errori da evitare

Sit-up su panca inclinata, un esercizio usato dagli amanti del fitness per allenare alla perfezione i muscoli addominali e i muscoli flessori dell’anca Condividi:

Il sit-up è uno degli esercizi più gettonati dagli amanti del fitness e viene usato per allenare i muscoli addominali. Se ben eseguito, può portare grandi benefici anche ai muscoli flessori dell’anca. Non è un tipo di allenamento complicato o pericoloso ma, se eseguito in maniera sbagliata, può portare a conseguenze poco piacevoli. Per questo il suggerimento per chi non fosse esperto è quello di chiedere l’aiuto di un personal trainer che vi indicherà la posizione corretta e il modo migliore per eseguire l’esercizio. Andiamo adesso a vedere come eseguire correttamente il sit-up su panca inclinata.

Corretta esecuzione del sit-up su panca inclinata La posizione di partenza vede la schiena poggiata, le gambe piegate e i piedi alla larghezza delle anche. Le mani possono essere posizionate dietro la nuca, ma attenzione ad appoggiare solo i polpastrelli per non fare troppa forza sul collo. In alternativa possono stare incrociate sul petto. Espirando bisogna iniziare a sollevare le spalle facendo ben attenzione a non spostare il collo in avanti; gradualmente si solleverà anche il dorso e tutta la schiena fino ad arrivare in posizione seduta. Durante l'esercizio le gambe restano ferme alla posizione di partenza. Dopodiché si può tornare con la schiena a terra ispirando e cercando di "scendere" in maniera graduale. Molti consigliano di lasciare i piedi liberi di sollevarsi durante la fase di salita, questo per evitare di sovraccaricare la zona lombare ed evitare di realizzare un allenamento incompleto. La raccomandazione è quella di fare attenzione nel mantenere la posizione corretta e, ovviamente, di fermarsi nel caso compaiano dolori alla schiena o agli addominali. Fare molta attenzione anche alla coordinazione del corpo che in questa particolare tipologia di esercizi è di fondamentale importanza.