Affondi bulgari per le gambe, cosa sono e come si fanno

Gli affondi bulgari vengono spesso chiamati anche squat bulgari, sono uno degli esercizi pensati per sviluppare e rassodare la parte posteriore delle gambe e i glutei. Sicuramente non sono tra gli esercizi più semplice e, se eseguiti in maniera sbagliata, possono portare a gravi conseguenze soprattutto per gambe e schiena. Stiamo parlando di un esercizio molto utile pensato per chi vuole rafforzare i muscoli e la tonicità delle gambe.

Erroneamente si pensa che gli affondi bulgari debbano essere svolti solo dalle donne, mentre in realtà è molto utile anche per gli uomini, che spesso sottovalutano l’importanza di un allenamento completo per le gambe. Eseguire bene una serie di squat andrà gradualmente a rinforzare i glutei e le inserzioni dei bicipiti femorali, portando grandi miglioramenti a tutti gli altri esercizi pensati per le gambe.