Maldive, il resort Constance Halaveli si rinnova tra design e sostenibilitàLifestyle
Il resort a cinque stelle ha completato un importante restyling di ville e spazi comuni. L'intervento punta su digitalizzazione, alta gastronomia e sul design sostenibile firmato Marc Ettrich. Il Ceo del gruppo Constance Hotels & Resorts Jean-Jacques Vallet ha spiegato la strategia per elevare gli standard di comfort del soggiorno
Nel settore dell'ospitalità di alta gamma, le Maldive non possono più fare affidamento solo sulla bellezza naturale delle spiagge o sull'immaginario della fuga tropicale. Con un mercato sempre più affollato e concorrenziale, la sfida per le strutture si sposta sulla capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità, bilanciando ridistribuzione degli spazi, digitalizzazione e servizi personalizzati. Un esempio di questo adattamento è l'intervento di restyling che ha interessato il Constance Halaveli, resort a cinque stelle del gruppo Constance Hotels & Resorts situato nell'Atollo di Ari Nord. A quindici anni dall'apertura, l'intervento non punta ad alterare la natura dell'isola, ma a riordinarne la proposta per rispondere a standard di soggiorno che negli ultimi anni sono cambiati radicalmente.
Architettura e spazi
Il piano di ammodernamento ha riguardato in primo luogo la vivibilità degli ambienti. Le Beach Villas e le Water Villas sono state riprogettate per aumentare la percezione dello spazio interno, inserendo dotazioni domotiche e tecnologiche senza alterare la continuità con il paesaggio esterno. In tutta l'isola, anche le aree della piscina e della spiaggia sono state ripensate, con spazi riprogettati e arredi rinnovati che invitano gli ospiti ad immergersi nel ritmo della vita isolana. "L'obiettivo principale era elevare il livello del servizio e dell'esperienza, consolidando le nostre radici in un segmento di lusso permanente e solido", ha dichiarato il Ceo di Constance Hotels & Resorts Jean-Jacques Vallet.
La proposta enogastronomica
In un contesto geografico isolato come quello degli atolli maldiviani, l'offerta gastronomica è diventata un elemento centrale. Il restyling ha coinvolto i ristoranti principali, tra cui il Jing, dove la disposizione dei tavoli e dei bar è stata rivista per privilegiare l'apertura verso l'oceano e migliorare la gestione del servizio. Accanto alla ristorazione, l'enologia si conferma un driver fondamentale per i clienti. La cantina del resort, che gestisce una collezione di migliaia di bottiglie, viene integrata nel soggiorno attraverso esperienze enologiche esclusive e collaborazioni con chef e produttori di vino di fama internazionale. "Il vino e la gastronomia rappresentano la nostra identità profonda, per offrire a ogni ospite un'esperienza culinaria memorabile e personalizzata", ha dichiarato Vallet.
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Sostenibilità e benessere
L'adeguamento delle strutture nei mari tropicali deve fare i conti con la fragilità degli ecosistemi locali. Per questo motivo, la revisione del progetto è stata affidata al designer parigino Marc Ettrich, con l'obiettivo di sviluppare "un concetto unico legato a sostenibilità, comfort e creatività", ha sottolineato Vallet. Insieme al restyling estetico, il resort ha ampliato la sezione dedicata al benessere e al fitness, inserendo percorsi di rigenerazione personalizzati.