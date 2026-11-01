Il resort a cinque stelle ha completato un importante restyling di ville e spazi comuni. L'intervento punta su digitalizzazione, alta gastronomia e sul design sostenibile firmato Marc Ettrich. Il Ceo del gruppo Constance Hotels & Resorts Jean-Jacques Vallet ha spiegato la strategia per elevare gli standard di comfort del soggiorno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel settore dell'ospitalità di alta gamma, le Maldive non possono più fare affidamento solo sulla bellezza naturale delle spiagge o sull'immaginario della fuga tropicale. Con un mercato sempre più affollato e concorrenziale, la sfida per le strutture si sposta sulla capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità, bilanciando ridistribuzione degli spazi, digitalizzazione e servizi personalizzati. Un esempio di questo adattamento è l'intervento di restyling che ha interessato il Constance Halaveli, resort a cinque stelle del gruppo Constance Hotels & Resorts situato nell'Atollo di Ari Nord. A quindici anni dall'apertura, l'intervento non punta ad alterare la natura dell'isola, ma a riordinarne la proposta per rispondere a standard di soggiorno che negli ultimi anni sono cambiati radicalmente.

Architettura e spazi Il piano di ammodernamento ha riguardato in primo luogo la vivibilità degli ambienti. Le Beach Villas e le Water Villas sono state riprogettate per aumentare la percezione dello spazio interno, inserendo dotazioni domotiche e tecnologiche senza alterare la continuità con il paesaggio esterno. In tutta l'isola, anche le aree della piscina e della spiaggia sono state ripensate, con spazi riprogettati e arredi rinnovati che invitano gli ospiti ad immergersi nel ritmo della vita isolana. "L'obiettivo principale era elevare il livello del servizio e dell'esperienza, consolidando le nostre radici in un segmento di lusso permanente e solido", ha dichiarato il Ceo di Constance Hotels & Resorts Jean-Jacques Vallet.

La proposta enogastronomica In un contesto geografico isolato come quello degli atolli maldiviani, l'offerta gastronomica è diventata un elemento centrale. Il restyling ha coinvolto i ristoranti principali, tra cui il Jing, dove la disposizione dei tavoli e dei bar è stata rivista per privilegiare l'apertura verso l'oceano e migliorare la gestione del servizio. Accanto alla ristorazione, l'enologia si conferma un driver fondamentale per i clienti. La cantina del resort, che gestisce una collezione di migliaia di bottiglie, viene integrata nel soggiorno attraverso esperienze enologiche esclusive e collaborazioni con chef e produttori di vino di fama internazionale. "Il vino e la gastronomia rappresentano la nostra identità profonda, per offrire a ogni ospite un'esperienza culinaria memorabile e personalizzata", ha dichiarato Vallet. Potrebbe interessarti Le 10 ville più care d'Italia, quanto valgono e dove sono. Classifica