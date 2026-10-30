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Lifestyle

Destination check-in, quando l'alloggio vale la vacanza

Costanza Ruggeri

Sempre più italiani scelgono la meta di un viaggio o di una vacanza in base all'unicità o all'esperienza offerta da hotel e strutture ricettive. Architetture sorprendenti, alberghi iconici, design immersivi e, soprattutto, l’alloggio come hub di esperienze. Se fino a qualche tempo fa si sceglieva prima la destinazione e poi il dove dormire oggi assistiamo al contrario: si parte per dormire in un dato posto

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