Winnie the Pooh compie 100 anni, la storia dell'orso più amato di sempre
Il 14 ottobre 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele, nato dalla penna di Alan Alexander Milne. Dalle prime apparizioni letterarie alle avventure nel Bosco dei Cento Acri, fino al successo internazionale grazie agli adattamenti Disney, la storia di Pooh ha attraversato generazioni, diventando un simbolo della letteratura per l'infanzia e dell'immaginario collettivo
- Winnie the Pooh compie cento anni. Il 14 ottobre ricorre infatti l'anniversario della pubblicazione del primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele. Era il 1926 quando lo scrittore britannico Alan Alexander Milne portava in libreria Winnie-the-Pooh. Da allora, l'orsetto e i suoi amici sono entrati nell'immaginario collettivo, trasformandosi in uno dei simboli più riconoscibili della letteratura per l'infanzia.
- Le storie di Pooh presero ispirazione dai giocattoli del figlio dell'autore, Christopher Robin, che divenne anche il nome del bambino protagonista dei racconti. A dare forma alle avventure dell'orsetto furono le illustrazioni di Ernest H. Shepard, che contribuì a definirne l'aspetto originale.
- Prima di diventare protagonista del volume del 1926, Pooh era già comparso nel libro di poesie When We Were Very Young, pubblicato nel 1924. In questa fase, l'orsetto era ancora conosciuto come Edward Bear. La svolta arrivò la vigilia di Natale del 1925, quando il quotidiano londinese Evening News pubblicò il racconto The Wrong Sort of Bees. Fu la prima storia in cui comparve il nome Winnie-the-Pooh. La storia era ispirata ai racconti che Milne inventava per il figlio.
- Accanto a Winnie the Pooh, le storie di A.A. Milne ruotano attorno a una compagnia di personaggi ispirati, in gran parte, ai giocattoli del figlio Christopher Robin. C'è il maialino Pimpi, l'asino Ih-Oh e il tigrotto Tigro. Completano il gruppo il coniglio Tappo, il gufo Uffa e i canguri Kanga e Ro. Al centro delle avventure c'è anche Christopher Robin, il bambino che condivide con loro giochi e scoperte.
- Il nome ha origini reali. Il giocattolo preferito di Christopher Robin era un orsacchiotto acquistato dalla famiglia Milne. Il nome Winnie richiamava un'orsa chiamata Winnipeg, ospitata allo zoo di Londra e molto amata dai bambini. Il termine Pooh, invece, sarebbe stato ripreso dal nome di un cigno incontrato da Christopher.
- È nel Bosco dei Cento Acri che prendono vita le avventure di Pooh e dei suoi amici. Un luogo immaginario fatto di sentieri, alberi, radure e piccole case, ispirato alla foresta di Ashdown nel Sussex, in Inghilterra. Lo scrittore frequentava quella zona con il figlio e ne riprese atmosfere e scorci per costruire il mondo narrativo dell'orsetto.
- La popolarità internazionale di Pooh si è ampliata negli anni con gli adattamenti audiovisivi. Nel 1966 Disney portò il personaggio sullo schermo con il cortometraggio Winnie the Pooh and the Honey Tree. Seguirono altri film, serie animate e lungometraggi, che contribuirono a rendere celebre la versione dell'orsetto giallo con la maglietta rossa. Nel tempo, Pooh è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell'intrattenimento per bambini.