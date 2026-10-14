Winnie the Pooh compie 100 anni: 10 oggetti per gli appassionati

Winnie the Pooh compie 100 anni: 10 oggetti da avere per gli appassionati. FOTO
Il 14 ottobre 1926 fece la sua prima apparizione Winnie the Pooh, il celebre orsetto nato dalla penna dello scrittore britannico Alan Alexander Milne. Da un secolo, le sue avventure nel Bosco dei Cento Acri conquistano generazioni di grandi e piccoli. Tra libri, peluche e accessori, ecco una selezione di prodotti dedicati al personaggio disponibili su Amazon
- In occasione del centenario di Winnie the Pooh Mondadori ha pubblicato un graphic novel, adattato a fumetti, firmato da Travis Dandro. Il volume ripropone le avventure del celebre orsetto e dei suoi amici, tra cui Pimpi, Ih-Oh, Gufo e Christopher Robin, attraverso illustrazioni che si ispirano ai disegni originali di Shepard, reinterpretati con uno stile personale. È disponibile su Amazon al prezzo di 22,80 euro.
- Tra gli oggetti da collezione dedicati a Winnie the Pooh c’è anche il Funko Pop! che raffigura il celebre orsetto con un palloncino. La statuetta, realizzata in vinile, è alta circa 9,5 centimetri. È disponibile su Amazon al prezzo di 11,20 euro.
- Tra gli accessori dedicati al celebre orsetto c’è anche il portachiavi 3D di Disney, che riproduce Winnie the Pooh. Di colore giallo, è un piccolo oggetto da portare sempre con sé, da utilizzare per le chiavi di casa o da agganciare a una borsa o a uno zaino. È disponibile su Amazon al prezzo di 12,99 euro.
- Ispirata alla passione di Winnie the Pooh per il miele, questa tazza in ceramica di Elbenwald riproduce la forma di un vasetto di miele. Di colore giallo e con una capacità di 420 ml, è disponibile su Amazon al prezzo di 16,50 euro.
- Una palla di neve decorativa che raffigura Winnie the Pooh con il suo immancabile barattolo di miele. Realizzata in vetro e resina, misura 8 x 10 x 8 centimetri. È disponibile su Amazon al prezzo di 18,28 euro.
- La collezione Disney YuYus dedicata a Winnie the Pooh propone piccoli personaggi da collezione venduti in scatole a sorpresa. Ogni confezione contiene un personaggio casuale ispirato al mondo del celebre orsetto, da scoprire soltanto al momento dell'apertura. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,98 euro.
- La lampada di Paladone ha la forma di Winnie the Pooh con un palloncino luminoso ed è pensata per decorare comodini, scrivanie o mensole. Alta 29 centimetri, offre due modalità di illuminazione: una che alterna i colori dell’arcobaleno e un’altra che permette di selezionare una tonalità fissa. Si alimenta tramite un cavo USB ed è adatta anche come luce d’atmosfera per la cameretta dei bambini. È disponibile su Amazon al prezzo di 37,98 euro.
- Tra i capi di abbigliamento dedicati a Winnie the Pooh c’è questa maglietta Disney a maniche corte, con una stampa che mostra l’orsetto mentre cerca di raggiungere un vasetto di miele. Dal taglio classico, è disponibile in diversi colori e in modelli per uomo, donna e bambini. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro.
- Il peluche di Winnie the Pooh nella sua versione classica è alto circa 20 centimetri e può essere utilizzato come giocattolo per i più piccoli o come oggetto da collezione. È disponibile su Amazon al prezzo di 26,69 euro.
- La statuetta di Winnie the Pooh firmata Enesco fa parte della collezione Disney Facets. Alta 9,5 centimetri, è realizzata in acrilico. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,95 euro.
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