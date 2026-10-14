Winnie the Pooh compie 100 anni: 10 oggetti per gli appassionati

 Winnie the Pooh compie 100 anni: gli oggetti che ogni appassionato dovrebbe avere. FOTO | Sky TG24
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Winnie the Pooh compie 100 anni: 10 oggetti da avere per gli appassionati. FOTO

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Il 14 ottobre 1926 fece la sua prima apparizione Winnie the Pooh, il celebre orsetto nato dalla penna dello scrittore britannico Alan Alexander Milne. Da un secolo, le sue avventure nel Bosco dei Cento Acri conquistano generazioni di grandi e piccoli. Tra libri, peluche e accessori, ecco una selezione di prodotti dedicati al personaggio disponibili su Amazon

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