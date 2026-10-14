Winnie the Pooh compie 100 anni: 10 oggetti per gli appassionati

Il 14 ottobre 1926 fece la sua prima apparizione Winnie the Pooh, il celebre orsetto nato dalla penna dello scrittore britannico Alan Alexander Milne. Da un secolo, le sue avventure nel Bosco dei Cento Acri conquistano generazioni di grandi e piccoli. Tra libri, peluche e accessori, ecco una selezione di prodotti dedicati al personaggio disponibili su Amazon