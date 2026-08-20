Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 20 agosto: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 20 agosto.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 18 agosto
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 20 agosto 2026:
- Bari: 63 - 19 - 27 - 70 - 86
- Cagliari: 45 - 67 - 19 - 57 - 14
- Firenze: 67 - 84 - 83 - 86 - 42
- Genova: 32 - 31 - 11 - 79 - 84
- Milano: 30 - 19 - 71 - 25 - 87
- Napoli: 75 - 06 - 19 - 42 - 07
- Palermo: 18 - 81 - 25 - 40 - 14
- Roma: 56 - 83 - 54 - 01 - 18
- Torino: 72 - 84 - 37 - 45 - 23
- Venezia: 07 - 63 - 62 - 56 - 65
- Nazionale: 81 - 09 - 80 - 42 - 02
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona
Il 10eLotto del 20 agosto
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 agosto sono:
06 - 07 - 11 - 18 - 19 - 25 - 27 - 30 - 31 - 32 - 45 - 56 - 63 - 67 - 71 - 72 - 75 - 81 - 83 - 84
Numero oro: 63
Doppio oro: 63 - 19
Extra: 01 - 09 - 14 - 23 - 37 - 40 - 42 - 54 - 57 - 62 - 65 - 70 - 79 - 86 - 87
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 20 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 14 - 18 - 26 - 51 - 64 - 71
Il numero Jolly è: 77
Il numero Superstar è: 49
Jackpot del Superenalotto del 20-08-2026: 211.700.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 21-08-2026: 212.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote di Superenalotto e Superstar
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.133 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 9 totalizzano Euro: 20.809,46
- Punti 4: 490 totalizzano Euro: 390,24
- Punti 3: 20.419 totalizzano Euro: 28,14
- Punti 2: 328.489 totalizzano Euro: 5,42
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 39.024,00
- Punti 3SS: 107 totalizzano Euro: 2.814,00
- Punti 2SS: 1.776 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 12.434 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 28.477 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 108 totalizzano Euro: 5.400,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.224 totalizzano Euro: 48.672,00
Vincite WinBox 1: 2.292 totalizzano Euro: 57.300,00
Vincite WinBox 2: 264.177 totalizzano Euro: 536.282,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.332
Totale vincite WinBox: 266.469
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 21 agosto 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 151 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 109 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 96 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 89 estrazioni)
- Palermo 83 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 83 estrazioni)
- Napoli 67 (manca da 82 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 78 estrazioni)
- Milano 6 (manca da 78 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 151 estrazioni) – 21 (da 76) – 12 (da 73)
- Cagliari 54 (manca da 71 estrazioni) – 90 (da 62) - 34 (da 60)
- Firenze 66 e 16 (mancano da 81 estrazioni) – 24 (da 78) - 11 (da 75)
- Genova 21 (manca da 63 estrazioni) – 54 (da 59) - 77 (da 51)
- Milano 65 (manca da 96 estrazioni) – 39 (da 89) – 6 (da 78)
- Napoli 67 (manca da 82 estrazioni) – 4 (da 72) – 11 (da 55)
- Palermo 83 (manca da 84 estrazioni) – 13 (da 78) – 68 (da 61)
- Roma 25 e 13 (mancano da 67 estrazioni) – 70 e 40 (da 56) - 57 (da 52)
- Torino 25 (manca da 72 estrazioni) – 90 (da 60) – 39 (da 59)
- Venezia 31 (manca da 109 estrazioni) – 57 (da 74) – 20 (da 56)
- Nazionale 78 (manca da 83 estrazioni) – 85 (da 53) - 54 (da 52)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 agosto:
- 50 (manca da 77) - 77 (da 69) - 48 (da 60) - 5 (da 51) - 41 (da 49) - 42 (da 39)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record