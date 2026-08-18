Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 18 agosto

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 18 agosto.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di lunedì 17 agosto
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 18 agosto 2026:
- Bari: 59 - 03 - 51 - 56 - 02
- Cagliari: 71 - 60 - 03 - 31 - 28
- Firenze: 77 - 55 - 35 - 56 - 54
- Genova: 67 - 39 - 32 - 45 - 08
- Milano: 76 - 83 - 85 - 50 - 79
- Napoli: 37 - 35 - 30 - 47 - 79
- Palermo: 82 - 62 - 23 - 08 - 87
- Roma: 61 - 46 - 16 - 44 - 06
- Torino: 15 - 22 - 85 - 83 - 63
- Venezia: 26 - 81 - 38 - 44 - 32
- Nazionale: 52 - 42 - 09 - 60 - 16
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 18 agosto
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 agosto sono:
03 - 15 - 22 - 26 - 35 - 37 - 39 - 46 - 55 - 59 - 60 - 61 - 62 - 67 - 71 - 76 - 77 - 81 - 82 - 83
Numero oro: 59
Doppio oro: 59 - 03
Extra: 02 - 08 - 16 - 23 - 30 - 31 - 32 - 38 - 44 - 45 - 47 - 50 - 51 - 56 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 18 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 10 - 16 - 24 - 25 - 39 - 66
Il numero Jolly è: 70
Il numero Superstar è: 06
Jackpot del Superenalotto del 18-08-2026: 210.900.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 20-08-2026: 211.700.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote di Superenalotto e Superstar
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.132 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 40.905,70
- Punti 4: 619 totalizzano Euro: 270,68
- Punti 3: 24.441 totalizzano Euro: 20,56
- Punti 2: 343.165 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 27.068,00
- Punti 3SS: 121 totalizzano Euro: 2.056,00
- Punti 2SS: 1.991 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 11.813 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 22.688 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 94 totalizzano Euro: 4.700,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.201 totalizzano Euro: 42.603,00
Vincite WinBox 1: 1.987 totalizzano Euro: 49.675,00
Vincite WinBox 2: 233.971 totalizzano Euro: 476.258,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.295
Totale vincite WinBox: 235.958
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 20 agosto 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 150 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 108 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 95 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 37 (manca da 86 estrazioni)
- Palermo 83 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 82 estrazioni)
- Napoli 67 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 80 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 150 estrazioni) – 21 (da 75) – 12 (da 72)
- Cagliari 54 (manca da 70 estrazioni) – 90 (da 61) - 34 (da 59)
- Firenze 66 e 16 (mancano da 80 estrazioni) – 24 (da 77) - 11 (da 74)
- Genova 21 (manca da 62 estrazioni) – 54 (da 58) - 31 (da 51)
- Milano 65 (manca da 95 estrazioni) – 39 (da 88) – 6 (da 77)
- Napoli 67 (manca da 81 estrazioni) – 4 (da 71) – 42 (da 56)
- Palermo 83 (manca da 83 estrazioni) – 13 (da 77) – 25 (da 61)
- Roma 25 e 13 (mancano da 66 estrazioni) – 70 e 40 (da 55) - 57 (da 51)
- Torino 37 (manca da 86 estrazioni) – 25 (da 71) – 90 (da 59)
- Venezia 31 (manca da 108 estrazioni) – 57 (da 73) – 20 (da 55)
- Nazionale 78 (manca da 82 estrazioni) – 81 (da 54) - 85 (da 52)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 20 agosto:
- 50 (manca da 76) - 77 (da 68) - 48 (da 59) - 5 (da 50) - 41 (da 48) - 42 (da 38)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record