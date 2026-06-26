Comicon Bergamo, gli ospiti più attesi dell'edizione 2026

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Dal 26 al 28 giugno 2026, la Fiera di Bergamo ospita la quarta edizione di Bergamo Comicon, con ospiti italiani e internazionali e un vasto programma di incontri ed eventi nelle varie sezioni: Fumetto, Videogame, Cinema e serie tv, Gioco, Young, Musica. Ecco gli ospiti più attesi.

Comicon Bergamo 2026, date, ospiti ed eventi da non perdere