 Comicon Bergamo 2026, gli ospiti più attesi dell'evento di cultura pop | Sky TG24
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Comicon Bergamo, gli ospiti più attesi dell'edizione 2026

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Dal 26 al 28 giugno, la Fiera di Bergamo ospita la quarta edizione dell'international Pop Culture Festival. Presenti grandi nomi del fumetto e del gaming

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Comicon Bergamo, gli ospiti più attesi dell'edizione 2026

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