Comicon Bergamo 2026: programma, date, ospiti ed eventi da non perdere

Introduzione
COMICON Bergamo, il festival della cultura pop più atteso del Nord Italia, in collaborazione con Promoberg, torna dal 26 al 28 giugno 2026 alla Fiera di Bergamo con ospiti italiani e internazionali e un vasto programma di incontri ed eventi nelle varie sezioni: Fumetto, Videogame, Cinema e serie tv, Gioco, Young, Musica. Ecco cosa c'è da sapere su programma e ospiti.
Quello che devi sapere
Il Magister Leo Ortolani
Ospite d’onore il Magister di COMICON 2026: Leo Ortolani, geologo di formazione, leggenda del fumetto italiano, creatore dell’iconico Rat-Man e autore di graphic novel di successo come Cinzia e Tapum.
Gli ospiti dal Giappone
Dal Giappone arrivano due grandi protagonisti, veri e propri architetti dell’immaginario contemporaneo: Yuji Horii, leggendario ideatore di Dragon Quest insieme ad Akira Toriyama di Dragon Ball, in occasione dei 40 anni del videogioco che si avvicina all’atteso lancio del XII capitolo; Yasumi Matsuno, autore e game designer di Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics, capitoli tra i più celebrati e influenti della grande saga videoludica; Yasuhiro Nightow, creatore di Trigun, manga e anime fanta-western diventato un cult generazionale grazie al suo mix unico di azione spettacolare e slanci filosofici.
I grandi del fumetto e dell'animazione
Ad accompagnare queste star della cultura pop globale, il festival porta in Italia, come ogni anno, numerosi ospiti internazionali dal mondo del fumetto. Il pubblico potrà incontrare: il cinematico fumettista Premio Eisner e autore di The Invincible Iron Man Salvador Larroca; Lee Bermejo, disegnatore che ha visualizzato un Batman tra i più oscuri e grintosi di sempre; l’artista e fumettista britannico Dave McKean, noto e amato per Casi violenti e Black Orchid con lo scrittore Neil Gaiman, che presenterà il nuovo lavoro Pictures that tick vol. 2; il fumettista francese Gregory Panaccione, la mangaka spagnola Konata, il disegnatore Marvel Pasqual Ferry, il disegnatore messicano delle Tartarughe Ninja Fero Pe, l’americano Travis Mercer.
Tra i fumettisti italiani: il maestro del cinema di animazione Bruno Bozzetto e i protagonisti della Nona Arte Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog, insieme a Carmine Di Giandomenico, Quasirosso, Daniele di Nicuolo, Mogiko, Walter Leoni, Andrea Sorrentino e molti altri. Al loro fianco, la poster artist ufficiale di COMICON Bergamo 2026: Nicoletta Baldari. Fumettista, illustratrice e character designer, ha disegnato titoli come Frozen, Gli Incredibili, Star Wars, Spider Man, Geronimo Stilton.
Il gemellaggio con la Polonia
Dalla Polonia arriveranno: l'eclettico artista Przemysław “TRUST” Truściński, creatore del character design e delle atmosfere di Geralt di Rivia per il videogioco The Witcher e pluripremiato fumettista; il regista e scrittore Bartosz Stzybor, dirigente in CD Project Red come Vicepresidente del Franchise e Direttore Narrativo Animazione/Fumetti; la scrittrice di fantasy cult Jaga Moder, e tanti altri autori e autrici. Una occasione per scoprire come la Polonia è riuscita a imporsi come nuova superpotenza creativa d'Europa con progetti di successo mondiale come Cyberpunk 2077, The Witcher e tante altre opere, dal videogioco al fumetto. Un incontro possibile grazie alla partnership tra COMICON e Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier (MFKiG) - International Festival of Comics and Games, il più vasto e influente festival internazionale di fumetti e giochi dell’Est Europa. Questo gemellaggio d’eccezione è stato reso possibile grazie anche al contributo e al supporto di alcune istituzioni culturali polacche, quali il Stowarzyszenie Twórców Contur, l’Instytut Adama Mickiewicza, e l’Instytut Książki.
I videogame e le trading cards
Attesi gli ospiti della sezione Videogame: l’attrice Charlotte Hoepffner, che grazie alla tecnologia di motion capture ha prestato il volto a uno dei protagonisti del videogame cult Clair Obscur: Expedition 33, premiato come gioco dell’anno ai Game Awards; e i già citati Yuji Horii e Yasumi Matsuno.
Per gli appassionati di Trading Card Games, l’imperdibile evento con Pow3r, sabato 27 giugno, che con il format live “From Pack to Pro” racconterà il percorso che porta dalla scoperta del collezionismo al mondo del gioco competitivo. Domenica 28 giugno, sul palco Hyperstage, appuntamento con le finali di Brawl Stars Challengers Italy, il circuito competitivo ufficiale di Brawl Stars. L’evento sarà presentato e commentato da alcuni dei talent più seguiti della scena Brawl Stars italiana — Ferre, PlayerD, Laurita e Tia — che accompagneranno il pubblico durante l’intera giornata.
Il K-Pop
Come sempre, spazio inoltre al K-POP con le K-POP Battle, la Random Dance K-POP e la finale nazionale K-POP Dance Fight Fest solisti: I migliori ballerini K-Pop d'Italia si sfideranno di fronte ad una giuria di esperti per determinare il campione assoluto del K-Pop Dance Fight Fest!
Cinema e serie
Per la sezione Cinema e serie tv due ospiti speciali dal mondo del doppiaggio: Angelo Maggi, attore e doppiatore, voce di attori e personaggi come Bruce Willis, Tom Hanks, Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, l’iconico Dr. Cox in Scrubs e tantissimi altri! Insieme a lui, il festival accoglierà anche Mino Caprio e Mosè Singh.
Mino Caprio è attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e regista teatrale italiano. La sua voce è legata ad alcuni dei personaggi più iconici della cultura pop cinematografica e televisiva, tra cui Peter Griffin nella serie I Griffin, Nonno Simpson (I Simpson), Kermit la Rana (Muppet Show) e C-3PO nella saga di Star Wars.
Mosè Mingh è attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Noto per aver prestato la voce a Ivar in Vikings, Robby in Cobra Kai, Cavendish in One Piece, è stato direttore del doppiaggio de Le bizzarre avventure di JoJo, Steel Ball Run, DanDaDan (ed. Crunchyroll), Haikyu: la battaglia della discarica, City Hunter: Angel Dust, Reborn As A Vending Machine.
Il gioco
La sezione dedicata ai mondi del Gioco offrirà come sempre spazio a tornei, incontri e porterà in Italia due ospiti d’eccezione: Dave Morris e Jamie Thomson. Pioniere della narrazione interattiva, Dave Morris ha plasmato mondi d'avventura per oltre quarant'anni. Come co-creatore della innovativa serie Fabled Lands, ha contribuito a definire il concetto di “mondo aperto” in anticipo rispetto alla sua diffusione sulle console videoludiche. Autore pluripremiato e veterano dello sviluppo di videogiochi, Jamie Thomson è invece un veterano della narrativa interattiva, co-creatore della leggendaria serie Fabled Lands e mente dietro l'enorme successo a tema ninja The Way of the Tiger. La sua carriera spazia dalla progettazione di titoli come Fable III e la serie di libri game open-world Vulcanverse.
Le mostre
Fiore all’occhiello nel programma del festival, l’area Mostre di COMICON Bergamo 2026 presenta quest’anno 4 esposizioni principali. Dopo la prima tappa a Napoli, arriva in città “Leologia. Stratigrafia di un fumettista” dedicata al Magister Leo Ortolani che trasforma la carriera di Leo Ortolani in una missione di scavo tra i sedimenti del genio e dell’assurdo attraverso 15 ere geologiche, per raccontare l’evoluzione di un autore che ha saputo elevare l'umorismo a forma d’arte e il fallimento a epopea eroica. Del tutto inedita è invece la mostra “COSMIC POP! Le galassie visive di Nicoletta Baldari”, viaggio nell’universo della poster artist Nicoletta Baldari, una delle più spettacolari fumettiste italiane degli ultimi anni, nonché nome tra i più interessanti nel panorama dell’illustrazione fumettistica. Per esplorare la scena creativa di uno dei paesi europei più in fermento nella pop culture globale, il festival presenta inoltre “Polska a Bergamo. Il fumetto polacco contemporaneo”, una selezione di opere di quindici artisti rappresentativi del fumetto polacco più recente, con autori/autrici impegnati tra saghe bestseller come The Witcher o Cyberpunk 2077 e graphic novel dal gusto più urbano e realistico. Infine, l’omaggio di COMICON a Jacopo Camagni, fumettista recentemente scomparso, con la mostra “SPELLBOUND. Magia e Poteri attraverso l'arte di Jacopo Camagni”. Pubblicando con Marvel Comics, Image Comics, Panini Comics e Sergio Bonelli Editore, Camagni ha attraversato generi, formati e mitologie differenti, costruendo un corpus in cui la magia non è mai semplice effetto visivo, ma parte del suo linguaggio. La mostra è perciò un tributo a un autore amato e stimato dai colleghi tanto italiani quanto americani, in un percorso sul soprannaturale, il rito e l'incantesimo nel suo lavoro di fumettista.
L'area Young
Non mancherà un intenso programma di attività dell’area Young dedicate ai più piccoli con laboratori e workshop con fumettisti e illustratori.
Gli eventi serali
Divertimento assicurato anche di sera con le COMICON Nights: venerdì 26 giugno, sul Main Stage, spazio alla musica con Mai dire Goku, il più grande party dedicato alle sigle TV, anime e cartoon in Italia per cantare tutte le più amate canzoni dei cartoni animati, mentre in Auditorium ci sarà la proiezione speciale di Memories, film antologico tratto dalle opere e dall’immaginario di Katsuhiro Otomo e diventato negli anni un oggetto di culto dell’animazione giapponese.
Sabato 27 giugno, saliranno sul Main Stage, I Numeri Zero con il Cartoon Maniacs Show. In Auditorium doppio evento dedicato al maestro Hayao Miyazaki: il talk “Prima di Ghibli: Takahata e Miyazaki da Heidi a Conan” con Cavernadiplatone, VictorLaszlo88, Timewalker, Federica Polino e, subito dopo, la proiezione speciale di Conan - Il ragazzo del futuro.