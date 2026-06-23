Comicon Bergamo 2026: programma, date, ospiti ed eventi da non perdere

Ad accompagnare queste star della cultura pop globale, il festival porta in Italia, come ogni anno, numerosi ospiti internazionali dal mondo del fumetto. Il pubblico potrà incontrare: il cinematico fumettista Premio Eisner e autore di The Invincible Iron Man Salvador Larroca; Lee Bermejo, disegnatore che ha visualizzato un Batman tra i più oscuri e grintosi di sempre; l’artista e fumettista britannico Dave McKean, noto e amato per Casi violenti e Black Orchid con lo scrittore Neil Gaiman, che presenterà il nuovo lavoro Pictures that tick vol. 2; il fumettista francese Gregory Panaccione, la mangaka spagnola Konata, il disegnatore Marvel Pasqual Ferry, il disegnatore messicano delle Tartarughe Ninja Fero Pe, l’americano Travis Mercer.

Tra i fumettisti italiani: il maestro del cinema di animazione Bruno Bozzetto e i protagonisti della Nona Arte Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog, insieme a Carmine Di Giandomenico, Quasirosso, Daniele di Nicuolo, Mogiko, Walter Leoni, Andrea Sorrentino e molti altri. Al loro fianco, la poster artist ufficiale di COMICON Bergamo 2026: Nicoletta Baldari. Fumettista, illustratrice e character designer, ha disegnato titoli come Frozen, Gli Incredibili, Star Wars, Spider Man, Geronimo Stilton.