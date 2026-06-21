Buongiorno e buon inizio estate, immagini e frasi da inviare. FOTO
Con il solstizio d'estate, che cade ogni anno il 21 giugno, prende avvio il periodo più caldo e luminoso dell'anno. L'arrivo della stagione estiva porta con sé il desiderio di trascorrere più tempo all'aria aperta, di programmare vacanze e di vivere giornate spensierate. Ecco una raccolta di frasi da inviare ai propri cari per dare il benvenuto all'estate
- La stagione estiva è ufficialmente iniziata. Con il solstizio d'estate, che cade ogni anno il 21 giugno, prende avvio il periodo più caldo e luminoso dell'anno. L'arrivo di questa stagione porta con sé il desiderio di trascorrere più tempo all'aria aperta, di programmare vacanze e di vivere giornate spensierate. Ecco di seguito una raccolta di frasi da inviare ai propri cari per dare il benvenuto all'estate.
- "Che questa giornata abbia il colore del cielo estivo e il calore di un sole che illumina il cammino. L'inizio dell'estate è il momento perfetto per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e guardare al futuro con ottimismo. Ti auguro giornate serene, incontri speciali e tante occasioni per essere felice".
- L'inizio dell'estate per qualcuno coincide anche con l'inizio delle vacanze. Ecco una frase perfetta: "Che il sole di questa nuova estate possa illuminare ogni tuo progetto e riscaldare il tuo cuore. Ti auguro giornate spensierate, ricche di sorrisi sinceri e momenti memorabili. Lascia che la bellezza di questa stagione ti ispiri a guardare avanti con fiducia e serenità".
- "Oggi inizia una delle stagioni più amate dell'anno, fatta di tramonti spettacolari, serate all'aperto e momenti da condividere con le persone care. Che ogni giornata sia un'opportunità per sorridere e per costruire ricordi indimenticabili. Ti auguro un'estate piena di bellezza, leggerezza e tanta felicità".
- "L'estate ci insegna a rallentare, a respirare più profondamente e a godere delle meraviglie che ci circondano. In questo primo giorno di stagione, ti auguro di trovare il tempo per ciò che ami davvero e di vivere ogni istante con gratitudine. Buon inizio estate, che sia luminosa e ricca di emozioni".
- "Buon inizio estate! Che i prossimi mesi siano un viaggio tra emozioni autentiche, paesaggi meravigliosi e attimi di serenità. Approfitta di ogni occasione per essere felice, per stare con le persone che ami e per creare ricordi preziosi".
- "Che questa stagione porti con sé il desiderio di esplorare, sognare e vivere nuove esperienze. Ogni alba sia un invito a ricominciare con entusiasmo e ogni tramonto un motivo per essere grati. Ti auguro settimane piene di sole, pace e tanta gioia".
- "L'estate è la stagione della luce, dei colori e delle occasioni da vivere fino in fondo. In questo splendido inizio, ti auguro di riempire le tue giornate di energia positiva, amicizia e momenti felici. Che ogni giorno possa regalarti una ragione in più per sorridere e guardare al futuro con speranza".