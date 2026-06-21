 Buongiorno e buon inizio estate: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buongiorno e buon inizio estate, immagini e frasi da inviare. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Con il solstizio d'estate, che cade ogni anno il 21 giugno, prende avvio il periodo più caldo e luminoso dell'anno. L'arrivo della stagione estiva porta con sé il desiderio di trascorrere più tempo all'aria aperta, di programmare vacanze e di vivere giornate spensierate. Ecco una raccolta di frasi da inviare ai propri cari per dare il benvenuto all'estate

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