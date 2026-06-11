Bambini e bambine da tutta Italia hanno premiato il gioco da tavola tedesco, il cui successo è determinato dalla convivenza di divertimento e ingegno. Segno che anche in un mondo così digitale, i più piccoli sanno ancora riconoscere il valore di un gioco condiviso in famiglia o con i propri amici
In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, in programma ogni 11 giugno, bambini e bambine da tutta Italia sono stati chiamati a scegliere il loro giocattolo preferito, in qualità di giudici. Il celebre gioco da tavolo di Ravensburger, “La Cucaracha” è stato scelto come il migliore della quinta edizione del Gioco per sempre Kids Award. Il premio rientra nelle iniziative della campagna Gioco per Sempre, promossa da Assogiocattoli per celebrare il valore culturale del gioco e la sua importanza per la crescita.
L'obiettivo era sottolineare l'importanza del gioco nella crescita
La prima parte dell’evento, tenutosi al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, era dedicata al tema “Proteggi il gioco, proteggi l’infanzia”, un messaggio per governi, imprese, scuole e famiglie sul principio che un’infanzia sana e felice si sviluppi proprio attraverso l’attività ludica. Figure istituzionali e operatori del settore, moderati da Chiara Bidoli, caporedattrice della redazione salute, responsabile di “Figli & Genitori” di Corriere della Sera e direttrice di “Io e il mio Bambino” e “Quimamme” di Sfera MediaGroup, si sono alternati per discutere di come il gioco rivesta un ruolo primario per il benessere di bambini e bambine.
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Il 92% dei genitori è consapevole dei rischi legati agli smartphone
Durante l’evento sono stati presentati i dati della ricerca “OLTRE LO SCHERMO: Smart toys: Nuovo equilibrio educativo o nuova forma di dipendenza?”, condotta da Federico Gilardi, Market Research Manager della divisione infanzia di RCS MediaGroup. Lo studio ha messo in luce come le famiglie italiane conoscano bene i rischi legati ai dispositivi digitali: il 92% si è infatti detto consapevole dei possibili effetti negativi dello smartphone, il cui utilizzo riguarda l’83% tra i bambini dai 6 ai 10 anni. Una scelta molto precoce che deriva dalla necessità di gestire momenti quotidiani come il lavoro. I dispositivi si inseriscono in case già molto tecnologiche, in cui quasi tutti possiedono smartphone personali, l’83% una SmartTV e il 35% smart speaker con assistenti vocali. Gli smart toys, tuttavia, non hanno ancora conquistato la fiducia dei genitori e solo il 25% li ritiene interessanti.
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Il successo de "La Cucaracha" è il mix di divertimento e ingegno
Dopo questa prima parte, è stato poi annunciato il vincitore del Gioco per sempre Kids Award e “La Cucaracha” si è aggiudicata il primo posto, dopo la vittoria per due anni di fila del Raccontastorie di Faba. Il gioco di Ravensburger si era già assicurato riconoscimenti internazionali, come il German Game Prize nel 2013 in quanto Miglior Gioco per Bambini. Il segreto del successo de “La Cucaracha” è la sua capacità di far convivere divertimento e ingegno. Il protagonista è infatti un vero scarafaggio elettronico, che si muove velocemente all’interno di un labirinto di posate per mettere le zampe sulle pietanze. La missione dei giocatori è modificare le pareti del labirinto, a colpi di dado, e cercare di far cadere la blatta in trappola. Maurizio Cutrino, Direttore di Assogiocattoli, ha commentato la vittoria affermando che il trionfo del gioco “dimostra ancora una volta quanto i bambini apprezzino la dinamicità, l'ingegno e, soprattutto, il valore insostituibile del gioco condiviso in famiglia o con i propri coetanei", specialmente “in un mondo sempre più immerso nel digitale”.
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