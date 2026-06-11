Bambini e bambine da tutta Italia hanno premiato il gioco da tavola tedesco, il cui successo è determinato dalla convivenza di divertimento e ingegno. Segno che anche in un mondo così digitale, i più piccoli sanno ancora riconoscere il valore di un gioco condiviso in famiglia o con i propri amici ascolta articolo

In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, in programma ogni 11 giugno, bambini e bambine da tutta Italia sono stati chiamati a scegliere il loro giocattolo preferito, in qualità di giudici. Il celebre gioco da tavolo di Ravensburger, “La Cucaracha” è stato scelto come il migliore della quinta edizione del Gioco per sempre Kids Award. Il premio rientra nelle iniziative della campagna Gioco per Sempre, promossa da Assogiocattoli per celebrare il valore culturale del gioco e la sua importanza per la crescita.

L'obiettivo era sottolineare l'importanza del gioco nella crescita La prima parte dell’evento, tenutosi al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, era dedicata al tema “Proteggi il gioco, proteggi l’infanzia”, un messaggio per governi, imprese, scuole e famiglie sul principio che un’infanzia sana e felice si sviluppi proprio attraverso l’attività ludica. Figure istituzionali e operatori del settore, moderati da Chiara Bidoli, caporedattrice della redazione salute, responsabile di “Figli & Genitori” di Corriere della Sera e direttrice di “Io e il mio Bambino” e “Quimamme” di Sfera MediaGroup, si sono alternati per discutere di come il gioco rivesta un ruolo primario per il benessere di bambini e bambine. Vedi anche Super Mario Galaxy, giochi da tavolo e di abilità ispirati al film

Il 92% dei genitori è consapevole dei rischi legati agli smartphone Durante l’evento sono stati presentati i dati della ricerca “OLTRE LO SCHERMO: Smart toys: Nuovo equilibrio educativo o nuova forma di dipendenza?”, condotta da Federico Gilardi, Market Research Manager della divisione infanzia di RCS MediaGroup. Lo studio ha messo in luce come le famiglie italiane conoscano bene i rischi legati ai dispositivi digitali: il 92% si è infatti detto consapevole dei possibili effetti negativi dello smartphone, il cui utilizzo riguarda l’83% tra i bambini dai 6 ai 10 anni. Una scelta molto precoce che deriva dalla necessità di gestire momenti quotidiani come il lavoro. I dispositivi si inseriscono in case già molto tecnologiche, in cui quasi tutti possiedono smartphone personali, l’83% una SmartTV e il 35% smart speaker con assistenti vocali. Gli smart toys, tuttavia, non hanno ancora conquistato la fiducia dei genitori e solo il 25% li ritiene interessanti. Leggi anche Monopoly diventa serie, dettagli sull'adattamento del gioco da tavolo