L'evento è promosso da Milano Wine Week e Wine List Italia con il patrocinio del Senato della Repubblica. Un appuntamento atteso, ma soprattutto necessario per valorizzare il mondo della sala ascolta articolo

La Sala Atti Parlamentari del Senato della Repubblica ha ospitato la prima edizione del Premio Eccellenza della Sala Italiana, promosso da Milano Wine Week e Wine List Italia con il patrocinio del Senato della Repubblica. Un appuntamento necessario per non lasciare il mondo della sala nell'ombra. Perché se negli ultimi vent'anni la cucina italiana ha saputo costruire un vero e proprio star system, rendendo i suoi chef volti riconoscibili e ambasciatori di un'idea di Italia nel mondo, la sala non ha goduto della stessa luce, come ricordano gli organizzatori. Nonostante sia proprio lì che si compie davvero l'esperienza della grande ristorazione.

Il premio per regalare alla sala il proprio star system Il premio è pensato dunque per donare alla sala la stessa luce di cui gode la cucina italiana e i suoi chef. A partire dal sommelier che trasforma una cena in un racconto o dal maître che costruisce il ritmo di una serat, sono loro i professionisti che fanno la differenza tra un pasto e un'emozione. Per questo, l'evento nasce dalla convinzione che anche la sala meriti il suo star system. Potrebbe interessarti Vino, in Italia aumentano i consumatori ma si beve meno: il report

Gli interventi e i premiati Nel corso della cerimonia si sono succeduti diversi interventi, da quello del Vice Presidente Vicario del Senato della Repubblica, Federico Gordini, al discorso del Presidente di Milano Wine Week Marco Reitano. Oltre alle premiazioni di 30 protagonisti della sala italiana, selezionati in quanto figure di riferimento per la loro eccellenza, autorevolezza e contributo alla cultura dell'ospitalità nel nostro Paese. Professionisti che meritano di essere conosciuti, celebrati e raccontati. Per sottolineare il valore simbolico dell'iniziativa, inoltre, è stato realizzato dal wine designer Mario Di Paolo un premio fisico dal forte carattere identitario. L'oggetto, creato appositamente per questa edizione, è stato consegnato ai premiati all'interno di una box dedicata. I premiati della prima edizione: ﻿

1. Raffaele Alajmo - Alajmo - Sarmeola (PD)

2. Piero Alciati - Da Guido - Cuneo (CN)

3. Riccardo Andreoli - Duomo Ciccio Sultano - Ragusa Ibla (RG)

4. Catia Benech - La Ciau del Tornavento - Treiso (CN)

5. Valentina Bertini - Langosteria - Milano

6. Cinzia Boggian - La Peca - Lonigo (VI)

7. Mariella Caputo - Taverna del Capitano - Marina del Cantone (NA)

8. Ivana Capraro - Castel Fine Dining - Tirolo (BZ)

9. Rossella Cerea - Da Vittorio - Brusaporto (BG)

10. Maurizio Cerio - Don Alfonso - Sant’Agata Sui Due Golfi (SA)

11. Luca Costanzi - Mirabelle - Roma

12. Giuseppe Cupertino - Borgo Egnazia - Savelletri (BR)

13. Nicola Dell’Agnolo - Aimo e Nadia - Milano

14. Umberto Giraudo - Romeo - Roma

15. Oscar Mazzoleni - Al Carroponte - Bergamo

16. Luca Nicolis - Antica Bottega del Vino - Verona

17. Sokol Ndreko - Principe Forte dei Marmi -

18. Mariella Organi - Madonnina del Pescatore

19. Giuseppe Palmieri - Osteria Francescana

20. Nando Papa - Verdura Resort

21. Manuele Pirovano - D’O

22. Leopoldo Ramponi - Al Bersagliere

23. Marco Reitano - La Pergola

24. Cristiana Romito - Reale

25. Antonio Santini - Dal Pescatore

26. Michela Scarello - Agli Amici

27. Alberto Tasinato - L’Alchimia

28. Giulia Tavolaro - Maxi

29. Alessandro Tomberli - Pinchiorri

30. Catia Uliassi - Uliassi Leggi anche Vinitaly 2026, tutti i politici al Salone del vino di Verona. FOTO