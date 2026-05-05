L'evento è promosso da Milano Wine Week e Wine List Italia con il patrocinio del Senato della Repubblica. Un appuntamento atteso, ma soprattutto necessario per valorizzare il mondo della sala
La Sala Atti Parlamentari del Senato della Repubblica ha ospitato la prima edizione del Premio Eccellenza della Sala Italiana, promosso da Milano Wine Week e Wine List Italia con il patrocinio del Senato della Repubblica. Un appuntamento necessario per non lasciare il mondo della sala nell'ombra. Perché se negli ultimi vent'anni la cucina italiana ha saputo costruire un vero e proprio star system, rendendo i suoi chef volti riconoscibili e ambasciatori di un'idea di Italia nel mondo, la sala non ha goduto della stessa luce, come ricordano gli organizzatori. Nonostante sia proprio lì che si compie davvero l'esperienza della grande ristorazione.
Il premio per regalare alla sala il proprio star system
Il premio è pensato dunque per donare alla sala la stessa luce di cui gode la cucina italiana e i suoi chef. A partire dal sommelier che trasforma una cena in un racconto o dal maître che costruisce il ritmo di una serat, sono loro i professionisti che fanno la differenza tra un pasto e un'emozione. Per questo, l'evento nasce dalla convinzione che anche la sala meriti il suo star system.
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Gli interventi e i premiati
Nel corso della cerimonia si sono succeduti diversi interventi, da quello del Vice Presidente Vicario del Senato della Repubblica, Federico Gordini, al discorso del Presidente di Milano Wine Week Marco Reitano. Oltre alle premiazioni di 30 protagonisti della sala italiana, selezionati in quanto figure di riferimento per la loro eccellenza, autorevolezza e contributo alla cultura dell'ospitalità nel nostro Paese. Professionisti che meritano di essere conosciuti, celebrati e raccontati. Per sottolineare il valore simbolico dell'iniziativa, inoltre, è stato realizzato dal wine designer Mario Di Paolo un premio fisico dal forte carattere identitario. L'oggetto, creato appositamente per questa edizione, è stato consegnato ai premiati all'interno di una box dedicata.
I premiati della prima edizione:
1. Raffaele Alajmo - Alajmo - Sarmeola (PD)
2. Piero Alciati - Da Guido - Cuneo (CN)
3. Riccardo Andreoli - Duomo Ciccio Sultano - Ragusa Ibla (RG)
4. Catia Benech - La Ciau del Tornavento - Treiso (CN)
5. Valentina Bertini - Langosteria - Milano
6. Cinzia Boggian - La Peca - Lonigo (VI)
7. Mariella Caputo - Taverna del Capitano - Marina del Cantone (NA)
8. Ivana Capraro - Castel Fine Dining - Tirolo (BZ)
9. Rossella Cerea - Da Vittorio - Brusaporto (BG)
10. Maurizio Cerio - Don Alfonso - Sant’Agata Sui Due Golfi (SA)
11. Luca Costanzi - Mirabelle - Roma
12. Giuseppe Cupertino - Borgo Egnazia - Savelletri (BR)
13. Nicola Dell’Agnolo - Aimo e Nadia - Milano
14. Umberto Giraudo - Romeo - Roma
15. Oscar Mazzoleni - Al Carroponte - Bergamo
16. Luca Nicolis - Antica Bottega del Vino - Verona
17. Sokol Ndreko - Principe Forte dei Marmi -
18. Mariella Organi - Madonnina del Pescatore
19. Giuseppe Palmieri - Osteria Francescana
20. Nando Papa - Verdura Resort
21. Manuele Pirovano - D’O
22. Leopoldo Ramponi - Al Bersagliere
23. Marco Reitano - La Pergola
24. Cristiana Romito - Reale
25. Antonio Santini - Dal Pescatore
26. Michela Scarello - Agli Amici
27. Alberto Tasinato - L’Alchimia
28. Giulia Tavolaro - Maxi
29. Alessandro Tomberli - Pinchiorri
30. Catia Uliassi - Uliassi
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Gli annunci nella due giorni romana
Durante l'evento sono stati dati due annunci che riguardano il futuro del progetto. Il primo riguarda la composizione della commissione che si occuperà di curare l'edizione nazionale di Wine List Italia, in programma a ottobre nell'ambito della nona edizione di Milano Wine Week. A guidare la selezione Ciro Fontanesi, Marco Reitano e Alberto Tasinato, tre tra le voci più autorevoli della sommellerie e della ristorazione italiana. Il secondo annuncio si riferisce, invece, alla nascita della Roma Wine Week, che si svolgerà dal 3 al 9 maggio 2027. Il lancio è previsto per il 2027, l'anno in cui Milano Wine Week raggiungerà la sua decima edizione.