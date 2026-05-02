Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 2 maggio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 2 maggio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 20 aprile
I numeri vincenti del Lotto del 2 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 2 maggio 2026:
- Bari: 42 - 46 - 49 - 16 - 36
- Cagliari: 65 - 28 - 86 - 77 - 9
- Firenze: 75 - 32 - 36 - 76 - 34
- Genova: 21 - 43 - 79 - 20 - 7
- Milano: 81 - 58 - 49 - 42 - 13
- Napoli: 64 - 53 - 8 - 46 - 44
- Palermo: 18 - 58 - 71 - 68 - 87
- Roma: 35 - 1 - 50 - 85 - 27
- Torino: 21 - 62 - 68 - 42 - 60
- Venezia: 70 - 9 - 72 - 49 - 68
- Nazionale: 30 - 11 - 15 - 72 - 51
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 2 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 2 maggio sono:
1 - 9 - 18 - 21 - 28 - 32 - 35 - 42 - 43 - 46 - 49 - 53 - 58 - 62 - 64 - 65 - 70 - 75 - 81 - 86
Numero oro: 42
Doppio oro: 42 - 46
Extra: 7 - 8 - 13 - 16 - 20 - 34 - 36 - 50 - 68 - 71 - 72 - 76 - 77 - 79 - 85
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 2 maggio
Ecco i numeri estratti il 2 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 07 - 58 - 60 - 79 - 84 - 86
Il numero Jolly è: 2
Il numero Superstar è: 19
Jackpot del Superenalotto del 02-05-2026: 157.700.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di lunedì 4 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 115 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 100 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 94 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 93 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 88 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 79 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 78 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 78 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 77 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 115 estrazioni) - 67 (da 88) - 66 (da 76)
- Cagliari 41 (manca da 93 estrazioni) - 52 (da 67) - 63 (da 59)
- Firenze 33 (manca da 76 estrazioni) - 78 (da 64) - 28 (da 63)
- Genova 66 (manca da 75 estrazioni) - 6 (da 65) - 25 (da 51)
- Milano 77 (manca da 72 estrazioni) - 61 (da 66) - 88 (da 56)
- Napoli 40 (manca da 100 estrazioni) - 1 (da 79) - 81 (da 45)
- Palermo 45 (manca da 94 estrazioni) - 90 (da 70) - 36 (da 60)
- Roma 17 (manca da 78 estrazioni) - 7 (da 68) - 37 e 34 (da 67)
- Torino 65 (manca da 78 estrazioni) - 49 (da 77) - 88 (da 73)
- Venezia 79 (manca da 77 estrazioni) - 17 (da 55) - 33 (da 48)
- Nazionale 79 (manca da 65 estrazioni) - 90 (da 63) - 5 (da 61)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 4 maggio sono:
- 70 (da 86) - 73 (da 61) - 65 (da 59) - 31 e 75 (da 48) - 76 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record