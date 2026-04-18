Libri per bambini, i vincitori 2026 della Fiera del libro di Bologna

La 63ª Bologna Children’s Book Fair (BCBF) si è confermata essere anche quest'anno un successo. 1540 gli espositori presenti a Bologna, in arrivo da oltre 90 Paesi e regioni del mondo. Numeri che confermano la BCBF come il più importante palcoscenico per lo scambio di diritti e copyright nel settore bambini e ragazzi. Nove i vincitori di altrettante sezioni, eccoli
- Senza peso è un albo illustrato, in cui immagini raffinate evocano la sensazione esatta di fluttuare, galleggiare e muoversi e il piacere della libertà fisica. Ambientata sul mare, la storia accompagna dolcemente i lettori attraverso momenti di calma e avventura, di connessione e scoperta silenziosa, catturando la gioia di abitare il proprio corpo e il mondo.
- Questo libro filosofico invita i lettori a una riflessione sulla propria identità. Attraverso la voce narrante “questo libro sono io” esplora elementi e motivi cruciali nell’infanzia e nella vita: nomi, tempo, compleanni, relazioni, legami familiari, sogni, aspirazioni per il futuro, esplorando e nominando ciò che forma veramente una persona. Le sue domande semplici e universali sono intervallate da pagine bianche da riempire.
- La “grande domanda” è trattata in modo leggero ed essenziale: il tema si offre a interpretazioni immaginative secondo la singolarità del lettore. Il racconto offre un percorso personale semplice ma profondo, un viaggio universale, attorno ad un tema esistenziale che riguarda tutti. Il carattere bianco sullo sfondo nero contrasta con i colori primari. Non si potrebbe parlare della morte con i bambini in modo più efficace e ben illustrato.
- Fiume vento è un libro fresco ed evocativo dedicato ai più piccoli. L’orientamento orizzontale e verticale delle illustrazioni asseconda il movimento dei personaggi, e il lettore deve girare il libro per accompagnare i protagonisti nella loro esplorazione lungo il racconto. La pittura gestuale e un linguaggio visivo artisticamente connotato, con pennellate che catturano il movimento del vento e dell’acqua, danno vita alla storia.
- Una fiaba coreana presenta un fratello e una sorella, con numerosi riferimenti che richiamano i motivi universali di favole e fiabe popolari: la foresta, la bestia minacciosa. L’antica paura di essere divorati assume la forma di una tigre travestita da madre. Alla fine, il fratello si trasforma in luna e la sorella in sole.
- Innovativo e stimolante, questo libro di piccolo formato è una scultura, un oggetto con cui giocare. È sapientemente rilegato, invita il lettore a costruire e sviluppare diversi paesaggi urbani. Quando il libro viene piegato, si creano combinazioni diverse, e le forme astratte compongono case, chiese e passaggi. Offre a tutti i lettori l’opportunità di vivere l’architettura in modo divertente, a tutte le età e in tutte le lingue.
- Il graphic novel d'esordio di Kay Healy ha per protagonista Casey, una bambina con una giacca rossa che, armata di lente d'ingrandimento e binocolo, usa le sue abilità investigative per risolvere misteri quotidiani, per affrontare un bullo che la trova troppo strana o superare la paura di fare amicizia con un nuovo compagno di scuola. Nel mondo di Casey i problemi di tutti i giorni diventano casi da risolvere.
- Dall’alto dei suoi dieci anni, il giovane Samuel ci racconta la sua vita quotidiana, le sue gioie, i suoi dolori e il suo amore segreto per Julie. Attraverso questo diario intimo, che riflette la complessità e la vastità delle emozioni del suo protagonista, l'autrice e regista Émilie Tronche traccia un ritratto delicato del passaggio dall'infanzia all'adolescenza.
- Charlie e Anima sono i protagonisti del primo graphic novel dedicato al delicato passaggio all’adolescenza, quando la scoperta dell’amore e della sessualità irrompono nella vita di ragazze e ragazzi “senza avvisare”, per esempio nel corso di un’estate. È una storia d’amore gentile, calata nella quotidianità e che a tratti trasporta i protagonisti in un mondo fantastico ed esclusivo, dove sperimentano nuovi poteri quasi magici.