Libri per bambini, i vincitori 2026 della Fiera del libro di Bologna

La 63ª Bologna Children’s Book Fair (BCBF) si è confermata essere anche quest'anno un successo. 1540 gli espositori presenti a Bologna, in arrivo da oltre 90 Paesi e regioni del mondo. Numeri che confermano la BCBF come il più importante palcoscenico per lo scambio di diritti e copyright nel settore bambini e ragazzi. Nove i vincitori di altrettante sezioni, eccoli