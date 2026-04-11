Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 11 aprile: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 11 aprile: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 11 aprile.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 10 aprile

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I numeri vincenti del Lotto dell'11 aprile

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 11 aprile 2026:

  • Bari:                  9 - 14 - 8 - 2 - 60
  • Cagliari:           50 - 76 - 13 - 81 - 49
  • Firenze:            8 - 75 - 5 - 77 - 51
  • Genova:           54 - 83 - 12 - 86 - 30
  • Milano:            62 - 87 - 60 - 68 - 20
  • Napoli:             56 - 61 - 31 - 87 - 51
  • Palermo:          9 - 85 - 24 - 88 - 18
  • Roma:              47 - 56 - 68 - 63 - 38
  • Torino:             23 - 58 - 89 - 77 - 46
  • Venezia:           80 - 65 - 57 - 42 - 22
  • Nazionale:       6 - 13 - 87 - 29 - 53

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di sabato 11 aprile

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 aprile sono:

 

5 - 8 - 9 - 13 - 14 - 23 - 47 - 50 - 54 - 56 - 58 - 61 - 62 - 65 - 75 - 76 - 80 - 83 - 85 - 87

 

Numero oro: 9

 

Doppio oro: 9 - 14

 

Extra: 2 - 12 - 24 - 31 - 42 - 49 - 57 - 60 - 63 - 68 - 77 - 81 - 86 - 88 - 89

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri dell'11 aprile

Ecco i numeri estratti l'11 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 19 - 28 - 38 - 48 - 77 - 85  

 

Il numero Jolly è: 59

 

Il numero Superstar è: 57

 

Jackpot del Superenalotto dell'11-04-2026: 148.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 14-04-2026: 149.200.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

 

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 5 totalizzano Euro: 42.156,88
  • Punti 4: 750 totalizzano Euro: 285,69
  • Punti 3: 28.579 totalizzano Euro: 22,59
  • Punti 2: 401.563 totalizzano Euro: 5,00

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 3SS: 91 totalizzano Euro: 2.259,00
  • Punti 2SS: 1.836 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 11.788 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 25.307 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 121 totalizzano Euro: 6.050,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 18.296 totalizzano Euro: 54.888,00

 

Vincite WinBox 1: 2.533 totalizzano Euro: 63.325,00

 

Vincite WinBox 2: 285.665 totalizzano Euro: 580.736,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 18.417

 

Totale vincite WinBox: 288.198

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 14 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 104 estrazioni)
  • Nazionale         22 (manca da 96 estrazioni)
  • Firenze              47 (manca da 94 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 89 estrazioni)
  • Palermo           46 (manca da 86 estrazioni)
  • Firenze           90 (manca da 84 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 83 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 82 estrazioni)
  • Milano             85 (manca da 80 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 77 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 104 estrazioni) - 67 (da 77) - 66 (da 65)
  • Cagliari          41 (manca da 82 estrazioni) - 26 (da 76) - 72 (da 65)
  • Firenze           47 (manca da 94 estrazioni) - 90 (da 84) - 33 (da 65)
  • Genova           66 (manca da 64 estrazioni) - 6 (da 54) - 49 (da 52)
  • Milano            85 (manca da 80 estrazioni) - 32 (da 70) - 34 (da 66)
  • Napoli            40 (manca da 89 estrazioni) - 1 (da 68) - 46 (da 61)
  • Palermo          46 (manca da 86 estrazioni) - 45 (da 83) - 90 (da 59)
  • Roma              17 (manca da 67 estrazioni) - 7 (da 57) - 37 e 34 (da 56)
  • Torino             65 (manca da 67 estrazioni) - 49 (da 66) - 88 (da 62)
  • Venezia          32 (manca da 69 estrazioni) - 79 (da 66) - 3 (da 59)
  • Nazionale       22 (manca da 96 estrazioni) - 50 (da 70) - 51 (da 56)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 14 aprile sono:

 

  • 70 (da 75) - 82 (da 53) - 73 e 44 (da 50) - 65 (da 48) - 86 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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