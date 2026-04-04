Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 4 aprile. Nessun 6 o 5+1Lifestyle
Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, sabato 4 aprile.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 4 aprile 2026:
- Bari: 81 - 21 - 69 - 24 - 65
- Cagliari: 40 - 01 - 30 - 38 - 25
- Firenze: 18 - 84 - 24 - 58 - 63
- Genova: 86 - 64 - 56 - 89 - 60
- Milano: 38 - 07 - 06 - 50 - 25
- Napoli: 72 - 16 - 90 - 85 - 74
- Palermo: 23 - 13 - 20 - 73 - 14
- Roma: 24 - 52 - 22 - 01 - 78
- Torino: 16 - 80 - 35 - 84 - 22
- Venezia: 36 - 83 - 09 - 89 - 51
- Nazionale: 03 - 67 - 45 - 71 - 86
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 4 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 aprile sono:
01 - 07 - 13 - 16 - 18 - 21 - 23 - 24 - 36 - 38 - 40 - 52 - 64 - 69 - 72 - 80 - 81 - 83 - 84 - 86
Numero oro: 81
Doppio oro: 81 - 21
Extra: 06 - 09 - 20 - 22 - 25 - 30 - 35 - 50 - 56 - 58 - 65 - 73 - 85 - 89 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 4 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 08 - 21 - 29 - 46 - 60 - 81
Il numero Jolly è: 42
Il numero Superstar è: 80
Jackpot del Superenalotto del 04-04-2026: 144.900.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 07-04-2026: 145.900.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 7 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 100 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 92 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 90 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 86 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 83 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 82 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 80 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 79 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 78 estrazioni)
- Genova 70 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 100 estrazioni) - 67 (da 73) - 66 (da 61)
- Cagliari 41 (manca da 78 estrazioni) - 26 (da 72) - 72 (da 61)
- Firenze 47 (manca da 90 estrazioni) - 90 (da 80) - 33 (da 61)
- Genova 70 (manca da 78 estrazioni) - 66 (da 60) - 6 (da 50)
- Milano 85 (manca da 76 estrazioni) - 32 (da 66) - 34 (da 62)
- Napoli 40 (manca da 85 estrazioni) - 22 (da 69) - 1 (da 64)
- Palermo 46 (manca da 82 estrazioni) - 45 (da 79) - 1 (da 56)
- Roma 17 (manca da 63 estrazioni) - 63 (da 60) - 7 (da 53)
- Torino 65 (manca da 63 estrazioni) - 49 (da 62) - 46 (da 60)
- Venezia 65 (manca da 71 estrazioni) - 32 (da 65) - 79 (da 62)
- Nazionale 22 (manca da 92 estrazioni) - 42 (da 86) - 87 (da 83)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 7 aprile sono:
- 70 (da 71) - 59 (da 70) - 38 (da 56) - 82 (da 49) - 73 e 44 (da 46)
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