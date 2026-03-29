Buongiorno e buona Domenica delle Palme, immagini e frasi d'auguri
Il 29 marzo si celebra la Domenica delle Palme. Nella domenica che precede la Pasqua, si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, in sella ad un asino. Ecco alcune immagini e alcune frasi da inviare
- Il più classico degli auguri contiene immagini di colombe e ramoscelli d’ulivo, per augurare pace e serenità: un ramoscello di pace, per inviare il proprio augurio sincero.
- L’ulivo infatti è simbolo di pace e viene in genere offerto in chiesa. Ma è possibile inviarlo anche su WhatsApp, per augurare una felice Domenica delle Palme.
- Buona Domenica delle Palme! Un pensiero di pace, amore e serenità per tutti voi! (Anonimo).
- L’ amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme! (Anonimo).
- Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme. (Anonimo).
- Inviare frasi di grandi scrittori può essere un'altra valida alternativa. Esempio: Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove lentamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita. (Susanna Tamaro).
- Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!
- Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!
- Che la Pace del Signore infonda gioia e amore nella tua casa: felice Domenica delle Palme e una Santa Pasqua a tutta la tua famiglia!
- Che questo giorno di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi, per costruire pace intorno a noi! Ti auguro una buona Domenica delle Palme!