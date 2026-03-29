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Buongiorno e buona Domenica delle Palme, immagini e frasi d'auguri

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Il 29 marzo si celebra la Domenica delle Palme. Nella domenica che precede la Pasqua, si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, in sella ad un asino. Ecco alcune immagini e alcune frasi da inviare

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Buongiorno e buona Domenica delle Palme, immagini e frasi d'auguri

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