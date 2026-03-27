Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 27 marzo

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 27 marzo 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 27 marzo 2026:
- Bari: 09 - 07 - 85 - 34 - 35
- Cagliari: 66 - 23 - 50 - 17 - 18
- Firenze: 29 - 14 - 68 - 75 - 09
- Genova: 52 - 88 - 58 - 19 - 50
- Milano: 07 - 80 - 05 - 46 - 90
- Napoli: 16 - 33 - 75 - 35 - 17
- Palermo: 43 - 08 - 82 - 48 - 74
- Roma: 36 - 71 - 23 - 15 - 44
- Torino: 21 - 67 - 54 - 14 - 06
- Venezia: 69 - 23 - 81 - 74 - 89
- Nazionale: 83 - 60 - 76 - 78 - 07
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Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 27 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 marzo sono:
07 - 08 - 09 - 14 - 16 - 21 - 23 - 29 - 33 - 36 - 43 - 50 - 52 - 66 - 67 - 69 - 71 - 80 - 85 - 88
Numero oro: 09
Doppio oro: 09 - 07
Extra: 05 - 15 - 17 - 19 - 34 - 35 - 46 - 48 - 54 - 58 - 68 - 74 - 75 - 81 - 82
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 27 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 06 - 22 - 27 - 43 - 58 - 64
Il numero Jolly è: 10
Il numero Superstar è: 74
Jackpot del Superenalotto del 27-03-2026: 140.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 28-03-2026: 141.400.000 euro
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I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 28 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 87 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 85 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 81 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 80 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 78 estrazioni)
- Roma 80 (manca da 78 estrazioni)
- Bari 11 (manca da 78 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 95 estrazioni) - 11 (da 78) - 67 (da 68)
- Cagliari 41 (manca da 73 estrazioni) - 26 (da 67) - 72 (da 56)
- Firenze 47 (manca da 85 estrazioni) - 90 (da 75) - 33 (da 56)
- Genova 70 (manca da 73 estrazioni) - 28 (da 67) - 66 e 2 (da 55)
- Milano 45 (manca da 85 estrazioni) - 85 (da 71) - 20 (da 67)
- Napoli 40 (manca da 80 estrazioni) - 28 (da 75) - 22 (da 64)
- Palermo 46 (manca da 77 estrazioni) - 45 (da 74) - 79 (da 59)
- Roma 80 (manca da 78 estrazioni) - 17 (da 58) - 63 (da 55)
- Torino 65 (manca da 58 estrazioni) - 49 (da 57) - 46 (da 55)
- Venezia 65 (manca da 66 estrazioni) - 75 e 59 (da 65) - 32 (da 60)
- Nazionale 22 (manca da 87 estrazioni) - 42 (da 81) - 87 (da 78)
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I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 70 (da 66) - 59 (da 65) - 28 (da 54) - 38 (da 51) - 82 (da 44) - 73 e 44 (da 41)
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