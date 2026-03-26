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Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 marzo: numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 26 marzo.

Quello che devi sapere

Lotto, come funziona?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

L'estrazione del 24 marzo

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I numeri vincenti del 26 marzo

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 26 marzo 2026:

  • Bari:              69 - 58 - 26 - 5 - 22
  • Cagliari:        59 - 33 - 73 - 2 - 69
  • Firenze:        44 - 49 - 83 - 75 - 50
  • Genova:        35 - 77 - 61 - 40 - 86
  • Milano:         48 - 52 - 12 - 19 - 62
  • Napoli:          60 - 21 - 47 - 15 - 58
  • Palermo:       16 - 27 - 28 - 83 - 25
  • Roma:            35 - 19 - 85 - 81 - 24 
  • Torino:           29 - 44 - 15 - 70 - 31
  • Venezia:        69 - 20 - 48 - 55 - 2
  • Nazionale:    56 - 61 - 40 - 27 - 81

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10 e lotto, come funziona?

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto del 26 marzo

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 marzo sono:

 

16 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 44 – 48 – 49 – 52 – 58 – 59 – 60 – 69 – 73 – 77 – 83

 

Numero oro: 69

 

Doppio oro: 69, 58

 

Extra: 2 – 5 – 12 – 15 – 22 – 28 – 40 – 47 – 50 – 55 – 61 – 70 – 75 – 81 – 85 

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Superenalotto, come funziona?

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Questi sono i numeri del Superenalotto estratti il 26 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è: 24 - 26 - 39 - 69 - 77 - 80


 

Il numero Jolly è: 82

 

 

Il numero Superstar è: 3

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-03-2026: 139.800.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 27-03-2026: 140.500.000 euro

 

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I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 27 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Bari                 41 (manca da 94 estrazioni)
  • Nazionale       22 (manca da 86 estrazioni)
  • Firenze            47 (manca da 84 estrazioni)
  • Milano             45 (manca da 84 estrazioni)
  • Nazionale       42 (manca da 80 estrazioni)
  • Napoli             40 (manca da 79 estrazioni)
  • Nazionale       87 (manca da 77 estrazioni)
  • Roma              80 (manca da 77 estrazioni)
  • Bari                  11 (manca da 77 estrazioni)
  • Palermo         46 (manca da 77 estrazioni)

 

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 94 estrazioni) - 11 (da 77) - 67 (da 67)
  • Cagliari       41 (manca da 72 estrazioni) - 26 (da 66) - 72 (da 55)
  • Firenze        47 (manca da 84 estrazioni) - 90 (da 74) - 33 (da 55)
  • Genova        70 (manca da 72 estrazioni) - 28 (da 66) - 66 e 2 (da 54)
  • Milano         45 (manca da 84 estrazioni) - 85 (da 70) - 20 (da 66)
  • Napoli         40 (manca da 79 estrazioni) - 28 (da 74) - 22 (da 63)
  • Palermo      46 (manca da 76 estrazioni) - 45 (da 73) - 27 (da 62)
  • Roma           80 (manca da 77 estrazioni) - 17 (da 57) - 63 (da 54)
  • Torino          65 (manca da 57 estrazioni) - 49 (da 56) - 46 (da 54)
  • Venezia       65 (manca da 65 estrazioni) - 75 e 59 (da 64) - 32 (da 59)
  • Nazionale    22 (manca da 86 estrazioni) - 42 (da 80) - 87 (da 77)

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

70 (da 65) - 59 (da 64) - 28 (da 53) - 38 (da 50) - 82 (da 43)

 

 

Per approfondire: 

Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

 

 

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