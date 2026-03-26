Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 marzo: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 26 marzo.
Quello che devi sapere
Lotto, come funziona?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del 26 marzo
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 26 marzo 2026:
- Bari: 69 - 58 - 26 - 5 - 22
- Cagliari: 59 - 33 - 73 - 2 - 69
- Firenze: 44 - 49 - 83 - 75 - 50
- Genova: 35 - 77 - 61 - 40 - 86
- Milano: 48 - 52 - 12 - 19 - 62
- Napoli: 60 - 21 - 47 - 15 - 58
- Palermo: 16 - 27 - 28 - 83 - 25
- Roma: 35 - 19 - 85 - 81 - 24
- Torino: 29 - 44 - 15 - 70 - 31
- Venezia: 69 - 20 - 48 - 55 - 2
- Nazionale: 56 - 61 - 40 - 27 - 81
10 e lotto, come funziona?
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 26 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 marzo sono:
16 – 19 – 20 – 21 – 26 – 27 – 29 – 33 – 35 – 44 – 48 – 49 – 52 – 58 – 59 – 60 – 69 – 73 – 77 – 83
Numero oro: 69
Doppio oro: 69, 58
Extra: 2 – 5 – 12 – 15 – 22 – 28 – 40 – 47 – 50 – 55 – 61 – 70 – 75 – 81 – 85
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Questi sono i numeri del Superenalotto estratti il 26 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 24 - 26 - 39 - 69 - 77 - 80
Il numero Jolly è: 82
Il numero Superstar è: 3
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-03-2026: 139.800.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 27-03-2026: 140.500.000 euro
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 27 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 86 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 84 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 80 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 79 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 77 estrazioni)
- Roma 80 (manca da 77 estrazioni)
- Bari 11 (manca da 77 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 94 estrazioni) - 11 (da 77) - 67 (da 67)
- Cagliari 41 (manca da 72 estrazioni) - 26 (da 66) - 72 (da 55)
- Firenze 47 (manca da 84 estrazioni) - 90 (da 74) - 33 (da 55)
- Genova 70 (manca da 72 estrazioni) - 28 (da 66) - 66 e 2 (da 54)
- Milano 45 (manca da 84 estrazioni) - 85 (da 70) - 20 (da 66)
- Napoli 40 (manca da 79 estrazioni) - 28 (da 74) - 22 (da 63)
- Palermo 46 (manca da 76 estrazioni) - 45 (da 73) - 27 (da 62)
- Roma 80 (manca da 77 estrazioni) - 17 (da 57) - 63 (da 54)
- Torino 65 (manca da 57 estrazioni) - 49 (da 56) - 46 (da 54)
- Venezia 65 (manca da 65 estrazioni) - 75 e 59 (da 64) - 32 (da 59)
- Nazionale 22 (manca da 86 estrazioni) - 42 (da 80) - 87 (da 77)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
70 (da 65) - 59 (da 64) - 28 (da 53) - 38 (da 50) - 82 (da 43)
Per approfondire:
Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record