Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 24 marzo: nessun 6 centrato

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 24 marzo.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 21 marzo
I numeri vincenti del Lotto del 24 marzo
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 24 marzo 2026:
- Bari: 51 - 62 - 27 - 44 - 28
- Cagliari: 73 - 24 - 23 - 48 - 43
- Firenze: 46 - 15 - 72 - 52 - 31
- Genova: 17 - 9 - 29 - 19 - 27
- Milano: 6 - 70 - 5 - 76 - 79
- Napoli: 51 - 16 - 26 - 11 - 48
- Palermo: 88 - 57 - 76 - 84 - 9
- Roma: 90 - 38 - 32 - 69 - 53
- Torino: 85 - 84 - 58 - 60 - 87
- Venezia: 14 - 41 - 26 - 90 - 52
- Nazionale: 40 - 24 - 59 - 1 - 46
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 24 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 marzo sono:
6 - 9 - 14 - 15 - 16 - 17 - 24 - 27 - 38 - 41 - 46 - 51 - 57 - 62 - 70 - 73 - 84 - 85 - 88 - 90
Numero oro: 51
Doppio oro: 51 - 62
Extra: 5 - 11 - 19 - 23 - 26 - 29 - 32 - 44 - 48 - 52 - 58 - 60 - 69 - 72 - 76
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 24 marzo
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 24 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 06 - 54 - 60 - 64 - 74 - 87
Il numero Jolly è: 10
Il numero Superstar è: 65
Jackpot del Superenalotto del 24-03-2026: 138.900.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-03-2026: 139.800.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4: 415 totalizzano Euro: 595,83
- Punti 3: 16.939 totalizzano Euro: 36,71
- Punti 2: 287.562 totalizzano Euro: 6,27
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 3SS: 83 totalizzano Euro: 3.671,00
- Punti 2SS: 1.415 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.144 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 21.157 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 105 totalizzano Euro: 5.250,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.887 totalizzano Euro: 47.661,00
Vincite WinBox 1: 2.249 totalizzano Euro: 56.225,00
Vincite WinBox 2: 256.606 totalizzano Euro: 521.712,00
Totale vincite Seconda Chance: 15.992
Totale vincite WinBox: 258.855
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 26 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Roma 81 (manca da 100 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 85 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 83 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 79 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 78 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 76 estrazioni)
- Roma 80 (manca da 76 estrazioni)
- Bari 11 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 93 estrazioni) - 11 (da 76) - 67 (da 66)
- Cagliari 41 (manca da 71 estrazioni) - 26 (da 65) - 72 (da 54)
- Firenze 47 (manca da 83 estrazioni) - 90 (da 73) - 33 (da 54)
- Genova 70 (manca da 71 estrazioni) - 28 (da 65) - 66 e 2 (da 53)
- Milano 45 (manca da 83 estrazioni) - 85 (da 69) - 20 (da 65)
- Napoli 40 (manca da 78 estrazioni) - 28 (da 73) - 22 (da 62)
- Palermo 46 (manca da 75 estrazioni) - 45 (da 72) - 27 (da 61)
- Roma 81 (manca da 100 estrazioni) - 80 (da 76) - 17 (da 56)
- Torino 65 (manca da 56 estrazioni) - 49 (da 55) - 46 (da 53)
- Venezia 65 (manca da 64 estrazioni) - 75 e 59 (da 63) - 32 (da 58)
- Nazionale 22 (manca da 85 estrazioni) - 42 (da 79) - 87 (da 76)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 70 (da 64) - 59 (da 63) - 77 (da 55) - 28 (da 52) - 38 (da 49) - 82 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record