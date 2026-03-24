Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 24 marzo: nessun 6 centrato

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 marzo: nessun 6 centrato

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 24 marzo.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 21 marzo

1/9

I numeri vincenti del Lotto del 24 marzo

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 24 marzo 2026:

  • Bari:                 51 - 62 - 27 - 44 - 28
  • Cagliari:           73 - 24 - 23 - 48 - 43
  • Firenze:           46 - 15 - 72 - 52 - 31
  • Genova:           17 - 9 - 29 - 19 - 27
  • Milano:            6 - 70 - 5 - 76 - 79
  • Napoli:            51 - 16 - 26 - 11 - 48
  • Palermo:         88 - 57 - 76 - 84 - 9
  • Roma:              90 - 38 - 32 - 69 - 53
  • Torino:             85 - 84 - 58 - 60 - 87
  • Venezia:           14 - 41 - 26 - 90 - 52
  • Nazionale:       40 - 24 - 59 - 1 - 46

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

2/9
pubblicità

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/9

Il 10eLotto di martedì 24 marzo

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 marzo sono:

 

6 - 9 - 14 - 15 - 16 - 17 - 24 - 27 - 38 - 41 - 46 - 51 - 57 - 62 - 70 - 73 - 84 - 85 - 88 - 90

 

Numero oro: 51

 

Doppio oro: 51 - 62

 

Extra: 5 - 11 - 19 - 23 - 26 - 29 - 32 - 44 - 48 - 52 - 58 - 60 - 69 - 72 - 76

4/9
pubblicità

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/9

Superenalotto, jackpot e numeri del 24 marzo

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 24 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è: 06 - 54 - 60 - 64 - 74 - 87

 

Il numero Jolly è: 10

 

Il numero Superstar è: 65

 

Jackpot del Superenalotto del 24-03-2026: 138.900.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-03-2026: 139.800.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

6/9
pubblicità

Superenalotto: le quote

Vincite SuperEnalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4: 415 totalizzano Euro: 595,83
  • Punti 3: 16.939 totalizzano Euro: 36,71
  • Punti 2: 287.562 totalizzano Euro: 6,27

 

Vincite SuperStar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 3SS: 83 totalizzano Euro: 3.671,00
  • Punti 2SS: 1.415 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 9.144 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 21.157 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 105 totalizzano Euro: 5.250,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.887 totalizzano Euro: 47.661,00

 

Vincite WinBox 1: 2.249 totalizzano Euro: 56.225,00

 

Vincite WinBox 2: 256.606 totalizzano Euro: 521.712,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 15.992

 

Totale vincite WinBox: 258.855

7/9

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 26 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Roma              81 (manca da 100 estrazioni)
  • Bari                 41 (manca da 93 estrazioni)
  • Nazionale       22 (manca da 85 estrazioni)
  • Firenze            47 (manca da 83 estrazioni)
  • Milano             45 (manca da 83 estrazioni)
  • Nazionale       42 (manca da 79 estrazioni)
  • Napoli             40 (manca da 78 estrazioni)
  • Nazionale       87 (manca da 76 estrazioni)
  • Roma              80 (manca da 76 estrazioni)
  • Bari                  11 (manca da 76 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 93 estrazioni) - 11 (da 76) - 67 (da 66)
  • Cagliari       41 (manca da 71 estrazioni) - 26 (da 65) - 72 (da 54)
  • Firenze        47 (manca da 83 estrazioni) - 90 (da 73) - 33 (da 54)
  • Genova        70 (manca da 71 estrazioni) - 28 (da 65) - 66 e 2 (da 53)
  • Milano         45 (manca da 83 estrazioni) - 85 (da 69) - 20 (da 65)
  • Napoli         40 (manca da 78 estrazioni) - 28 (da 73) - 22 (da 62)
  • Palermo      46 (manca da 75 estrazioni) - 45 (da 72) - 27 (da 61)
  • Roma           81 (manca da 100 estrazioni) - 80 (da 76) - 17 (da 56)
  • Torino          65 (manca da 56 estrazioni) - 49 (da 55) - 46 (da 53)
  • Venezia       65 (manca da 64 estrazioni) - 75 e 59 (da 63) - 32 (da 58)
  • Nazionale    22 (manca da 85 estrazioni) - 42 (da 79) - 87 (da 76)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

8/9
pubblicità

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 70 (da 64) - 59 (da 63) - 77 (da 55) - 28 (da 52) - 38 (da 49) - 82 (da 42)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

9/9
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 marzo

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 24 marzo: nessun 6 centrato

Lifestyle

Oroscopo del 24 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 23 al 29 marzo

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 marzo segno per segno