Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, sabato 21 marzo.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche: Le estrazioni di venerdì 20 marzo
I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 21 marzo 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
Il 10eLotto del 21 marzo (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 marzo sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 21 marzo 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 21-03-2026: 138.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-03-2026: 13X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 24 marzo 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Roma 81 (manca da 99 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 92 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 82 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 78 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 77 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 75 estrazioni)
- Roma 80 (manca da 75 estrazioni)
- Bari 11 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 92 estrazioni) - 11 (da 75) - 67 (da 65)
- Cagliari 41 (manca da 70 estrazioni) - 26 (da 64) - 24 (da 55)
- Firenze 47 (manca da 82 estrazioni) - 90 (da 72) - 60 (da 60)
- Genova 70 (manca da 70 estrazioni) - 28 (da 64) - 66 e 2 (da 52)
- Milano 45 (manca da 82 estrazioni) - 85 (da 68) - 20 (da 64)
- Napoli 40 (manca da 77 estrazioni) - 28 (da 72) - 22 (da 61)
- Palermo 46 (manca da 74 estrazioni) - 45 (da 71) - 27 (da 60)
- Roma 81 (manca da 99 estrazioni) - 80 (da 75) - 38 (da 61)
- Torino 58 (manca da 68 estrazioni) - 65 (da 55) - 49 (da 54)
- Venezia 65 (manca da 63 estrazioni) - 75 e 59 (da 62) - 32 (da 57)
- Nazionale 22 (manca da 84 estrazioni) - 42 (da 78) - 87 (da 75)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 63) - 59 (da 62) - 77 (da 54) - 28 (da 51) - 38 (da 48) - 09 (da 47)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record