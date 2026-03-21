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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 21 marzo: tutti i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, sabato 21 marzo.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: Le estrazioni di venerdì 20 marzo

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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 21 marzo 2026:

  • Bari:                   
  • Cagliari:            
  • Firenze:             
  • Genova:            
  • Milano:              
  • Napoli:              
  • Palermo:           
  • Roma:               
  • Torino:              
  • Venezia:           
  • Nazionale:       

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

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Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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Il 10eLotto del 21 marzo (in aggiornamento)

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 marzo sono:

 

X

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 21 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 21-03-2026: 138.000.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 24-03-2026: 13X.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 24 marzo 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Roma              81 (manca da 99 estrazioni)
  • Bari                 41 (manca da 92 estrazioni)
  • Nazionale       22 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze            47 (manca da 82 estrazioni)
  • Milano             45 (manca da 82 estrazioni)
  • Nazionale       42 (manca da 78 estrazioni)
  • Napoli             40 (manca da 77 estrazioni)
  • Nazionale       87 (manca da 75 estrazioni)
  • Roma              80 (manca da 75 estrazioni)
  • Bari                  11 (manca da 75 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 92 estrazioni) - 11 (da 75) - 67 (da 65)
  • Cagliari       41 (manca da 70 estrazioni) - 26 (da 64) - 24 (da 55)
  • Firenze        47 (manca da 82 estrazioni) - 90 (da 72) - 60 (da 60)
  • Genova        70 (manca da 70 estrazioni) - 28 (da 64) - 66 e 2 (da 52)
  • Milano         45 (manca da 82 estrazioni) - 85 (da 68) - 20 (da 64)
  • Napoli         40 (manca da 77 estrazioni) - 28 (da 72) - 22 (da 61)
  • Palermo      46 (manca da 74 estrazioni) - 45 (da 71) - 27 (da 60)
  • Roma           81 (manca da 99 estrazioni) - 80 (da 75) - 38 (da 61)
  • Torino          58 (manca da 68 estrazioni) - 65 (da 55) - 49 (da 54)
  • Venezia       65 (manca da 63 estrazioni) - 75 e 59 (da 62) - 32 (da 57)
  • Nazionale    22 (manca da 84 estrazioni) - 42 (da 78) - 87 (da 75)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 70 (da 63) - 59 (da 62) - 77 (da 54) - 28 (da 51) - 38 (da 48) - 09 (da 47)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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