Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 20 marzo

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 20 marzo 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 20 marzo 2026:
- Bari: 36 - 23 - 51 - 64 - 82
- Cagliari: 50 - 33 - 36 - 90 - 55
- Firenze: 49 - 48 - 53 - 59 - 54
- Genova: 16 - 41 - 73 - 62 - 34
- Milano: 43 - 42 - 59 - 38 - 75
- Napoli: 25 - 58 - 62 - 38 - 80
- Palermo: 84 - 86 - 88 - 62 - 22
- Roma: 83 - 70 - 67 - 49 - 66
- Torino: 29 - 62 - 21 - 07 - 37
- Venezia: 26 - 23 - 43 - 42 - 56
- Nazionale: 02 - 59 - 04 - 47 - 32
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 20 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 marzo sono:
16 - 23 - 25 - 26 - 29 - 33 - 36 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 58 - 62 - 70 - 83 - 84 - 86
Numero oro: 36
Doppio oro: 36 - 23
Extra: 07 - 21 - 34 - 38 - 53 - 54 - 55 - 59 - 64 - 67 - 73 - 75 - 82 - 88 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 20 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 14 - 32 - 45 - 51 - 54 - 87
Il numero Jolly è: 61
Il numero Superstar è: 50
Jackpot del Superenalotto del 20-03-2026: 137.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 21-03-2026: 13X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 21 marzo 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Roma 81 (manca da 98 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 81 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 81 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 77 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 76 estrazioni)
- Bari 11 (manca da 74 estrazioni)
- Roma 80 (manca da 74 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 91 estrazioni) - 11 (da 74) - 67 (da 64)
- Cagliari 41 (manca da 69 estrazioni) - 26 (da 63) - 24 (da 54)
- Firenze 47 (manca da 81 estrazioni) - 90 (da 71) - 60 (da 59)
- Genova 70 (manca da 69 estrazioni) - 28 (da 63) - 66 e 2 (da 51)
- Milano 45 (manca da 81 estrazioni) - 85 (da 67) - 20 (da 63)
- Napoli 40 (manca da 76 estrazioni) - 28 (da 71) - 22 (da 60)
- Palermo 46 (manca da 73 estrazioni) - 45 (da 70) - 27 (da 59)
- Roma 81 (manca da 98 estrazioni) - 80 (da 74) - 38 (da 60)
- Torino 58 (manca da 67 estrazioni) - 65 (da 54) - 49 (da 53)
- Venezia 65 (manca da 62 estrazioni) - 75 e 59 (da 61) - 32 (da 56)
- Nazionale 22 (manca da 83 estrazioni) - 42 (da 77) - 87 (da 74)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 62) - 59 (da 61) - 77 (da 53) - 28 (da 50) - 38 (da 47) - 09 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record