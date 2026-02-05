Spreco alimentare, come ridurre i rifiuti in cucina: 5 app da usare

Gli italiani buttano meno cibo. Dal febbraio 2025 lo spreco è sceso di 63,9 grammi arrivando a 554 grammi pro capite settimanali. Ma non è abbastanza, perché solo di sprechi casalinghi oltre 7 miliardi di euro finiscono nella spazzatura. Cinque app per ridurre gli sprechi e salvare il cibo

La lotta agli sprechi a tavola ha fatto tanta strada, con una riduzione, in un anno, di 63,9 grammi a testa arrivando a 554 grammi pro capite settimanali. Ma è ancora poco e non basta all'obiettivo Onu di un taglio del 50% al 2030. Al Sud c'è stato un aumento del 7% di spreco (591,2 grammi a testa a settimana) e al Centro del 3% (570,8 grammi); Nord più virtuoso con 516 grammi settimanali a testa. E si butta ancora troppo con una bilancia economica che parla di 13 miliardi di euro che finiscono nella spazzatura complessivamente per tutta la filiera, di cui purtroppo la quota più rilevante nelle case degli italiani. Dal carrello della spesa, al frigorifero alla spazzatura, lo spreco domestico vale 7 miliardi di euro, superiore ai quasi 4 miliardi di euro di sprechi nella distribuzione, agli oltre 862 milioni dell'industria e a più di un miliardo nei campi. Questo è lo scenario descritto nel Rapporto 'Il caso Italia 2026' dell'Osservatorio Waste Watcher International, in occasione della 13esima Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, il 5 febbraio, indetta dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero.

La campagna #FrigoTrasparente

Ed è sul frigorifero che si concentra la campagna di quest'anno: 48 ore, tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, per ritagliarsi 15 minuti e mettere in pratica l'operazione #FrigoTrasparente, che prevede ricognizione, controllo delle scadenze e ordine. Infine uno scatto per testimoniare l'impegno. I boomer, nati fra il 1946 e il 1964, secondo il Rapporto, rappresentano la locomotiva della prevenzione dello spreco alimentare con 'solo' 352 grammi a settimana di spreco. Ancora molto indietro invece i giovani della generazione Z con quota 799 grammi di spreco settimanali, a cui viene però affidato il compito di alfabetizzare il Paese in tema di nuove tecnologie #sprecozero. Queste due generazioni, 'relazionandosi' possono vincere la sfida dello spreco alimentare, secondo Andrea Segrè, direttore scientifico Osservatorio WasteWatcher International-Campagna Spreco zero. Tra gli altri dati del Report, nella hit dei cibi sprecati la frutta fresca (22,2 grammi), la verdura fresca (20,6) e il pane fresco (19,6 ), segue l'insalata (18,8) e cipolle/aglio/tuberi (17,2). Ma come provare a ridurre lo spreco alimentare in modo facile e intuitivo? Cinque app che ci aiutano a farlo.