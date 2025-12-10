 I migliori pandori del 2025 da regalare a Natale. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

10 pandori da regalare a Natale. FOTO

GUIDA ACQUISTI fotogallery
10 foto
Amazon

Per chi è in cerca di un pandoro da regalare a Natale, su Amazon sono disponibili diverse proposte, tra versioni classiche e varianti artigianali più ricercate realizzate da pasticcerie e laboratori specializzati

Lifestyle: Ultime gallery

10 pandori da regalare a Natale. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un pandoro da regalare a Natale, su Amazon sono disponibili diverse...

10 foto

Capodanno 2026, dove festeggiare in Italia e in Europa

Lifestyle

Ammirare i fuochi d'artificio da record di Funchal o passeggiare tra le installazioni...

15 foto

10 panettoni artigianali da regalare a Natale 2025. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Il periodo natalizio porta con sé la ricerca dei panettoni migliori, con un’attenzione crescente...

10 foto

Natale, l'accensione degli alberi nel mondo: da New York a Parigi

Lifestyle

Come da tradizione, tante città del mondo hanno allestito il grande albero di Natale....

10 foto

8 dicembre, frasi e immagini da inviare per l'Immacolata

Lifestyle

La Festa dell’Immacolata rappresenta per molti l’avvio ufficiale del periodo natalizio,...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Migranti, 126 soccorsi nella notte e sbarcati a Lampedusa

Cronaca

I migranti sono stati soccorsi durante la notte dalle motovedette di guardia di finanza e...

Israele riaprirà l'accesso agli aiuti per Gaza dalla Giordania. LIVE

live Mondo

 Lo ha annunciato un funzionario della sicurezza israeliano. "Il trasferimento di beni e...

Zelensky: "Invieremo controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE

live Mondo

Dopo aver incontrato Papa Leone e la premier Meloni in Italia, il presidente ucraino stima i...