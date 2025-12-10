10 pandori da regalare a Natale. FOTO
Per chi è in cerca di un pandoro da regalare a Natale, su Amazon sono disponibili diverse proposte, tra versioni classiche e varianti artigianali più ricercate realizzate da pasticcerie e laboratori specializzati
- Per chi è in cerca di un pandoro tradizionale, questa versione da 1 kg segue una lievitazione naturale di 72 ore. La ricetta riprende la consistenza morbida tipica del dolce natalizio e viene proposta in una confezione regalo. È disponibile su Amazon al prezzo di 34,90 euro.
- Per chi preferisce una variante diversa dal pandoro tradizionale, questa versione da 750 g unisce l’impasto classico a una crema al Baileys da aggiungere al momento del servizio. È disponibile su Amazon al prezzo di 16,89 euro.
- Questa proposta da 750 g combina il pandoro tradizionale con una farcitura alla crema di limone, pensata per chi preferisce un gusto più fresco rispetto alle versioni classiche. È disponibile su Amazon al prezzo di 14,45 euro.
- Per chi preferisce un pandoro semplice e fedele alla ricetta tradizionale, questa versione da 1 kg è lavorata con metodo artigianale, con una consistenza soffice e un gusto lineare tipico del pandoro classico italiano. È disponibile su Amazon al prezzo di 33,00 euro.
- Questo pandoro da 750 g propone una variante con pistacchio, nocciola e cioccolato, pensata per chi preferisce alternative più ricche rispetto alla versione tradizionale. È disponibile su Amazon al prezzo di 14,99 euro.
- In questa versione da 1 kg il pandoro viene proposto con una crema al pistacchio da distribuire con la sac à poche. È disponibile su Amazon al prezzo di 25,99 euro.
- Questo pandoro da 700 g del marchio Lolli segue una lievitazione lenta e naturale. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,90 euro.
- Per chi cerca un pandoro classico, questa versione da 1 kg segue la lavorazione storica della Confetteria Baj di Milano. Il prodotto include un libretto dedicato al recupero del marchio e alla storia della pasticceria. È disponibile su Amazon al prezzo di 36,00 euro.
- Il pandoro classico Melegatti, in formato da 750 g, riprende la ricetta del 1894. L’impasto segue la lavorazione tradizionale del marchio. È disponibile su Amazon al prezzo di 16,55 euro.
- Per chi desidera un pandoro tradizionale, questa versione da 1 kg proposta da Tre Marie offre una consistenza morbida e una ricetta classica. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,80 euro.