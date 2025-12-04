Vini rossi e bianchi da regalare a Natale 2025. FOTO
Con l’avvicinarsi del Natale, capire quale regalo possa davvero essere apprezzato non è sempre immediato. Un buon vino resta comunque un’idea elegante e sempre gradita. Ecco una selezione di vini rossi e bianchi ideali per le feste natalizie, tutti disponibili su Amazon
- Un’idea per chi ama i rossi veneti è questa Magnum di Amarone della Valpolicella DOCG 2020 della Casa Vinicola Sartori, proposta in confezione regalo con cassa in legno. Il vino presenta un colore rosso intenso con riflessi granati, note di frutta cotta e spezie, e un gusto pieno e vellutato. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,90 euro.
- Per chi è indeciso tra rosso e bianco, questo set Althaia di Casa Sant’Orsola offre entrambe le varianti ottenute da una selezione di uve italiane. La confezione regalo è personalizzabile grazie ai gessetti inclusi. È disponibile su Amazon al prezzo di 18,90 euro.
- Il Sassella Valtellina Superiore "Red Edition" Riserva DOCG 2018 è un vino monovitigno Nebbiolo. Con un gusto elegante e strutturato, è ideale per piatti ricchi della cucina italiana. Disponibile su Amazon al prezzo di 25,23 euro.
- Per chi apprezza i grandi rossi strutturati, questo Barolo DOCG Riserva di Batasiolo è prodotto con uve Nebbiolo e presenta un profilo corposo e vellutato. La bottiglia è proposta in un’elegante cassetta di legno, pensata anche come idea regalo. È disponibile su Amazon al prezzo di 54,66 euro.
- Per chi apprezza i rossi strutturati della tradizione toscana, questo Brunello di Montalcino DOCG è ottenuto da uve Sangiovese al 100%. Presenta un profilo ricco, con note fruttate e speziate e una gradazione alcolica del 14% vol. È disponibile su Amazon al prezzo di 26,90 euro.
- Per chi vuole regalare un cofanetto di vini di grande tradizione, questa selezione “Masi Iconici” racchiude tre etichette simbolo della cantina: l’Amarone Classico Costasera 2020, il Rosso Verona IGT Campofiorin 2022 e il Valpolicella Classico Bonacosta 2024. Le tre bottiglie sono presentate in un’elegante confezione in legno. Il set è disponibile su Amazon al prezzo di 69,96 euro.
- Per chi apprezza i bianchi di Borgogna, questa confezione Moillard propone due Chardonnay caratterizzati da note di frutta bianca e agrumi. Le bottiglie sono presentate in un cofanetto in legno, pensato come regalo. Il set è disponibile su Amazon al prezzo di 34,90 euro.
- Per chi ama i bianchi strutturati, questo Chardonnay Cuvée Bois 2020 di Les Crêtes è una proposta di carattere dalla Valle d’Aosta. È un’etichetta ottenuta da uve Chardonnay, presentata in bottiglia da 0,75 L. È disponibile su Amazon al prezzo di 44,50 euro.
- Per chi cerca una bottiglia importante per le occasioni speciali, questo Spumante Metodo Classico di Batasiolo unisce Chardonnay e Pinot Nero con un perlage fine e un profilo fresco ed equilibrato. È disponibile su Amazon al prezzo di 53,29 euro.
- Un’idea per chi cerca un regalo personalizzato è questa bottiglia di vino rosso IGT Toscana, proposta in formato da 0,75 L con etichetta modificabile. L’etichetta frontale può essere personalizzata liberamente, mentre le informazioni sul vino sono indicate sul retro. È disponibile su Amazon al prezzo di 31 euro.