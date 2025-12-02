Regali di Natale: 12 idee originali per lui. FOTO
Per chi è in cerca di un regalo originale per lui, ecco 10 idee disponibili su Amazon: una selezione che spazia dai videogiochi agli alcolici, passando per prodotti utili e versatili pensati per adattarsi a tutti gli stili e a ogni tipo di gusto
- Per chi ama distinguersi nei brindisi delle feste, No.3 London Dry Gin è l’alleato perfetto sia come idea regalo, sia come ingrediente d’eccellenza dei cocktail per celebrare le ricorrenze tipiche tra Natale e Capodanno, tra cenoni in famiglia e party con amici. È disponibile su Amazon al prezzo di 32,00 euro.
- Un’idea regalo per lui può essere questo set Barberino’s, che include shampoo barba da 100 ml, balsamo da 100 ml e una spazzola in legno Wengè. È un pacchetto pensato per una barba ben curata e curata nei dettagli. Prezzo su Amazon: 74 euro.
- Limoncello Pallini è un’idea regalo sempre apprezzata da chi ama la tradizione e i sapori autentici. È realizzato con i limoni “Sfusato IGP” della Costiera Amalfitana, raccolti a mano sulle terrazze scenografiche della costa campana. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro.
- Per chi è in cerca di un’idea regalo per lui, questa agenda bigiornaliera Legami 2026 è una proposta pratica e compatta. Presenta copertina Travel Stickers, chiusura con elastico, rubrica e matita incluse. È disponibile su Amazon al prezzo di 7,95 euro.
- Un’idea originale per lui può essere questo set LEGO Star Wars Millennium Falcon, perfetto per i fan della saga. Il modello da costruire include un espositore con targhetta ed è pensato come pezzo da collezione o decorazione da scrivania. È disponibile su Amazon al prezzo di 63,74 euro.
- Un’idea regalo per lui può essere EA Sports FC 26, per Nintendo Switch. Propone l’esperienza calcistica aggiornata della serie ed è disponibile su Amazon al prezzo di 49,90 euro.
- Un’altra idea regalo per lui può essere questo bracciale Armani Exchange in acciaio inossidabile, caratterizzato da una chiusura a fibbia. Un accessorio essenziale e lineare, pensato per un look quotidiano. È disponibile su Amazon al prezzo di 37,10 euro.
- Per chi è in cerca di un’idea regalo per lui, questo calendario da tavolo Legami 2026 a tema “Travel The World”, con planner annuale, segni zodiacali e festività, è disponibile su Amazon al prezzo di 6,95 euro.
- Un’idea regalo per lui può essere questo scrub Barberino’s, pensato per esfoliare delicatamente e rimuovere le impurità da barba e pelle. È disponibile su Amazon al prezzo di 25 euro.
- Un’idea per gli amanti degli accessori è questo bracciale Diesel in acciaio inossidabile, proposto nel tono argento e dotato di chiusura a moschettone. È disponibile su Amazon al prezzo di 46,24 euro.
- Nintendo Switch 2 è l’evoluzione di Nintendo Switch, la piattaforma da gioco casalinga che si può portare ovunque, grazie alle sue tre diverse modalità di gioco: TV, da tavolo e portatile. È disponibile su Amazon al prezzo di 448,85 euro.
- Un’idea per gli appassionati di The Nightmare Before Christmas è questa figure Funko Pop! dedicata a Santa Jack, raffigurato con una lanterna a forma di zucca. Il personaggio è alto circa 11 cm ed è pensato per arricchire una collezione a tema. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,75 euro.