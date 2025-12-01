Regali di Natale: 10 idee originali per lei. FOTO

Regali di Natale: 10 idee originali ed economiche per lei. FOTO
Ecco alcune idee uniche per sorprendere a Natale con regali originali disponibili su Amazon: tecnologia, accessori di design e oggetti perfetti per ogni età, interesse e passione
- Un regalo indicato per lei può essere questo girocollo regolabile della collezione Attract, realizzato in metallo rodiato. Misura 42 cm di lunghezza e 5 mm di larghezza. È disponibile su Amazon al prezzo di 92,16 euro.
- Un’idea originale per chi ama la musica è Hitster Radio Italia, un party game creato in collaborazione con Radio Italia. Scansionando il QR code, il gioco ha inizio: dallo smartphone partono le note di una delle 300 celebri hit che hanno fatto la storia della musica italiana, e il giocatore deve collocarla nella linea temporale, indovinando l’anno esatto. Hitster Radio Italia è attualmente disponibile su Amazon al costo di 18,99 euro.
- Un regalo indicato per lei può essere questa fotocamera istantanea Instax Mini 12 in colore Pastel Blue, dotata di specchietto per selfie e modalità Close Up. Offre esposizione automatica e stampa in formato 86 x 54 mm. È disponibile su Amazon al prezzo di 79,90 euro.
- Un’idea regalo per lei può essere questa candela profumata Yankee Candle in giara grande, nella fragranza Latte di cocco. Ha una durata fino a 150 ore ed è disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro.
- Tra le idee regalo per lei c’è questa “boule de neige Thun con lo gnomo Oliver”, realizzata in vetro e ceramica di alta qualità. Appartiene alla collezione Natale ed è proposta in versione piccola, con diametro di 4,8 cm e altezza di 6,7 cm. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,90 euro.
- Un regalo indicato per lei può essere questa sciarpa riscaldante cordless di Imetec, pensata per offrire calore extra a collo e zona cervicale. Dispone di tre livelli di temperatura ed è ricaricabile tramite powerbank, non incluso. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro.
- Un’idea regalo per lei può essere questa piastra BaByliss Straight and Curl Brilliance, dotata di piastre in titanio e funzione anti-crespo. Si riscalda in 15 secondi, offre cinque temperature fino a 235°C e presenta un design esterno curvo in acciaio. È disponibile su Amazon al prezzo di 44,90 euro.
- Tra le idee regalo c’è questo aperitivo Italicus, realizzato con bergamotto di Calabria e cedri di Sicilia. Ha una gradazione del 20% vol ed è proposto in bottiglia da 70 cl. È disponibile su Amazon al prezzo di 27,45 euro.
- Un’idea regalo per lei può essere questa orchidea LEGO Botanicals, una pianta artificiale da costruire pensata per decorare casa o ufficio. Il set include fiori finti dettagliati e un vaso, ed è molto apprezzato dagli utenti. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro.
- Un’idea regalo per lei può essere questo cofanetto Smartbox dedicato alle cene gourmet o tradizionali, con un menù di tre o quattro portate per due persone. È disponibile su Amazon al prezzo di 79,90 euro.