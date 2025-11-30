Libri per bambini, 7 proposte per prepararsi al Natale

Inizia ufficialmente il periodo natalizio, con tutta la magia che come, ogni anno, l'avvolge. E' questo il momento per iniziare a pensare ai regali giusti da scrivere sulla lettera per Babbo Natale. Ecco 8 proposte per vivere, leggendo, un Natale indimenticabile.
- Una preziosa raccolta di storie e filastrocche di Gianni Rodari che raccontano l’incanto della neve, il silenzio dell’inverno, la meraviglia dell’attesa e la gioia luminosa del Natale.
Testi senza tempo che scaldano anche le giornate più fredde, accompagnati dalle illustrazioni dolci e incantate di Ana Terral. Un libro illustrato di narrativa per bambini dai 5 anni, da leggere ad alta voce, da regalare, da tenere vicino quando fuori tutto si fa bianco e pieno di stupore.
- Il Natale sta arrivando e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Ma il naso della renna si è spento, non scintilla più della sua bella luce rossa! Convinto che non potrà più essere di aiuto, Rudolph scappa lontano. Durante la sua fuga, però, accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali?
- Il piccolo principe arriva da un asteroide lontano con uno sguardo capace di vedere l’invisibile. Grazie a questa speciale mappa antistrappo, idrorepellente e ingualcibile, potrai girare l’universo in sua compagnia e incontrare personaggi curiosi e animali parlanti. Con questa mappa è impossibile perdersi! Sul retro, trovi notizie sulla vita dell’aviatore e scrittore Saint-Exupéry e sulle 600 traduzioni di uno dei libri per ragazzi più amati del mondo.
- Le emozioni travolgenti del Fabbricante di lacrime, il sacrificio altruista della Regina dei miracoli, i sentimenti che come un filo dorato hanno legato i romanzi di Erin Doom prendono nuova forma in una raccolta di racconti che parlano di amore verso se stessi e gli altri, legami che superano le distanze, sogni, bellezza interiore e gentilezza capace di cambiare il mondo. Con le splendide illustrazioni di Kelly Chong, ogni pagina è un tassello di un universo narrativo inconfondibile e indimenticabile.
- Poffartopo! Emergenza! Nel magico Villaggio degli Elfi era successa una cosa terribile! Babbo Natale era al mare per le meritate vacanze estive, quando in sua assenza tutti i giocattoli erano spariti dalla fabbrica degli elfi! E con loro era scomparso nel nulla anche l'elfo guardiano, Kaarlo Safarlos... Come si sarebbe fatto a festeggiare il Natale? La sindaca del villaggio non aveva dubbi: solo io avrei potuto aiutare i detective del villaggio a risolvere questo intricato mistero!
- C'era una volta... Un mondo pieno di magia, coraggio, possibilità, speranza. Il luogo più speciale per iniziare un'avventura! Otto fiabe classiche, in un'edizione illustrata da sogno.
- È ora di andare a letto! Lupetto mette a posto i suoi giocattoli, indossa il pigiama, si lava i denti... È una bella storia che ricomincia ogni sera!