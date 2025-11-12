Mulino Bianco e la storia a lieto fine tra il Mugnaio e Clementina

Il finale più dolce di sempre lo ha scritto Michele, un bambino di dieci anni nato a Fossano (CN). La storia, selezionata tra le 12mila inviate, è diventata un cortometraggio per i canali social del brand. La scrittrice più giovane è una bambina di 4 anni, il più anziano ne ha 95 ascolta articolo

Dopo quasi 50 anni, il Piccolo Mugnaio Bianco conquista finalmente la sua adorata Clementina, meritandosi un suo bacio e disegnando il lieto fine della storia d’amore più dolce di sempre. Autore di questo epilogo romantico è Michele Floris da Fossano (Cuneo) che, a soli 10 anni, ha scritto il “Piccolo Gran Finale” per una call to action indirizzata ai consumatori, partita ad aprile, chiamati a immaginare il finale della storia d’amore tra il Piccolo Mugnaio Bianco e la dolce Clementina.

Il “Piccolo Gran Finale” di Michele Floris Su circa 12mila proposte inviate dai consumatori, il piccolo Michele, con l’aiuto della sua mamma Sabina, del fratellino Mattia e del papà Valerio, ha regalato al Piccolo Mugnaio Bianco la possibilità di conquistare finalmente il cuore della sua amata. Per premiare la sua creatività, un regalo speciale: la consegna a domicilio di un assortimento di merende e biscotti, un Piccolo Mugnaio Bianco in versione Maxi e il Ricettario dei Ricordi, con nove ricette storiche per ricreare a casa i prodotti iconici di Mulino Bianco. Il finale scritto da Michele è diventato uno spot animato di 30’’ che è stato pubblicato sui canali social del marchio dal 6 novembre. “L'idea di partecipare al concorso è venuta a Michele. Una sera, come molte altre, mi ha chiesto latte e biscotti prima di andare a letto – ha commentato Sabina, la madre del piccolo Michele - Mentre inzuppava i biscotti del Piccolo Mugnaio Bianco, ha letto sul retro del pacco la storia del suo amore per Clementina e, incuriosito dal contest, ha deciso di partecipare entrando attraverso il QR Code nel fantastico mondo del Mulino Bianco. Abbiamo iniziato guardando gli spot storici e insieme abbiamo esclamato “Finiamo la storia?” Potrebbe interessarti Mulino Bianco lancia il primo biscotto da agricoltura rigenerativa

Michele e la sua famiglia

La “call to action” della Mulino Bianco L’iniziativa di Mulino Bianco ha raccolto 153mila visite al sito online e quasi 12 mila partecipanti con relative storie inviate. L’immaginario collettivo che emerge dalle storie inviate è quello di un mondo luminoso, semplice e genuino, popolato di paesi, valli e mulini, dove l’amore si intreccia con la quotidianità e la dolcezza diventa linguaggio universale di affetto e condivisione. La partecipante più giovane è una bambina di 4 anni e quello più anziano ne ha 95. Due generazioni agli antipodi accomunati dalla dolcezza e dai buoni sentimenti. La distribuzione geografica dei partecipanti mostra un equilibrio interessante: il 41,58% dei partecipanti proviene dal Sud e dalle Isole (inclusa la Sicilia e la Sardegna), il 38,88% dal Nord e il 16,01% dal Centro, mentre un 3,53% rientra nella categoria “altro” o non classificato. Sul piano territoriale, Roma emerge come la città più citata, con 289 menzioni, e può quindi essere interpretata come la città “più romantica” nei racconti raccolti. Seguono riferimenti più generici a paesi (311 menzioni), villaggi (331), città (92) e a elementi naturali come mare (306), collina (58), montagna (37) e soprattutto valle (1.182 menzioni), con riferimento alla “valle del mulino”, confermando la centralità di questo luogo simbolico nell’immaginario dei partecipanti. Potrebbe interessarti Milano, Mulino Bianco lancia i pancake emoji dal 12 al 18 dicembre

“AMORE” una parola citata più di duemila volte Mulino Bianco ha analizzato il campione dei partecipanti per tracciare un identikit. L’analisi mostra un panorama narrativo ricco di emozioni, in cui il romanticismo rappresenta un tema centrale e trasversale a tutte le età. La parola “amore” viene citata più spesso nelle fasce 35–44 anni (625 volte) e 45–54 anni (727 volte), seguite dalla fascia 25–34 (501 menzioni). Le stesse fasce d’età dominano anche nell’uso dell’espressione “felici e contenti”, con 243 e 285 occorrenze rispettivamente. La parola “amore” compare 2.176 volte, mentre l’espressione “felici e contenti” appare 851 volte. In generale, le menzioni legate al tema romantico ammontano a 3.113 occorrenze, a cui si aggiungono 33 citazioni esplicite del “lieto fine”. Potrebbe interessarti 50 anni di Mulino Bianco, tornano i famosi premi del brand