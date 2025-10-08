Mulino Bianco lancia il primo biscotto da agricoltura rigenerativa

Il nuovo Buongrano segna l’avvio di un percorso che coniuga gusto e responsabilità ambientale. Il biscotto nasce da grano coltivato secondo il Regenerative Agriculture Standard di Food Chain ID, garanzia di terreni più fertili, piante più sane e riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo è estendere questo modello sostenibile all’intera filiera, che oggi coinvolge 1.800 agricoltori, 14 mulini e 48.000 ettari coltivati

Mulino Bianco compie un nuovo passo nel suo impegno per la sostenibilità con il lancio di "Buongrano", il primo biscotto in Italia realizzato con farina di grano tenero proveniente da agricoltura rigenerativa. Il marchio del gruppo Barilla diventa così il primo brand bakery certificato a introdurre nel mercato un prodotto ottenuto interamente con materie prime coltivate secondo pratiche che non solo riducono l’impatto ambientale, ma contribuiscono a restituire vitalità al suolo. Il nuovo prodotto segna anche l’inizio di una nuova fase della Carta del Mulino, il disciplinare lanciato nel 2018 per promuovere una coltivazione sostenibile del grano tenero. Oggi, quel progetto si evolve abbracciando i principi dell’agricoltura rigenerativa, che punta a migliorare la fertilità del terreno, aumentare la biodiversità e garantire la disponibilità di risorse per le generazioni future. Un percorso, questo, reso possibile grazie a un ampio sistema di collaborazioni scientifiche e istituzionali: WWF, CNR - IBE, Università di Torino, Bologna e Tuscia, insieme a partner tecnologici e tecnici come XFarm e Open Fields, contribuiscono a validare le pratiche agricole e a monitorarne l’impatto ambientale, garantendo un modello di eccellenza.

Che cosa significa per i consumatori? Scegliere Buongrano significa portare in tavola un biscotto che unisce il piacere del gusto a un’attenzione autentica per la Terra. Per Mulino Bianco non è solo un gesto, ma un modo di agire concreto: prendere dalla natura con rispetto, restituendole valore e nutrimento, per trasformare con il proprio saper fare ingredienti semplici in prodotti buoni e genuini. Il grano tenero di Buongrano nasce infatti da pratiche agricole che verranno verificate e monitorate grazie all’introduzione di una nuova regola del Disciplinare “Carta del Mulino” (vale a dire il rispetto del “Regenerative Agriculture Standard di Food Chain ID), ad oggi, applicata solo su Buongrano, che aiuta le piante a crescere più sane e forti, favorendo la fertilità del suolo e garantendo la disponibilità di cibo anche in futuro. Così, è possibile gustare un prodotto buono oggi, sapendo di fare qualcosa di buono anche per domani. Con il suo nuovo pack dedicato, Buongrano rappresenta inoltre un’importante promessa di Mulino Bianco: estendere progressivamente questo modello a tutta la produzione. Entro il 2030, infatti, tutti i prodotti Mulino Bianco saranno realizzati con farina di grano tenero proveniente da agricoltura rigenerativa.

Cosa è l'agricoltura rigenerativa L’agricoltura rigenerativa è un approccio olistico che mette al centro la salute del suolo e degli agroecosistemi. Attraverso pratiche mirate come le rotazioni colturali, che restituiscono nutrienti al terreno e favoriscono la sua naturale fertilità, la copertura vegetale durante i periodi di riposo colturale per proteggere il suolo, la creazione di aree fiorite dedicate ad api, farfalle e altri insetti utili, la riduzione di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi e grazie a una gestione più attenta e l’uso di tecnologie digitali per monitorare gli impatti e migliorare costantemente le pratiche, è possibile rigenerare la fertilità dei terreni, aumentare la biodiversità, migliorare i cicli dell’acqua e rafforzare la resilienza delle comunità agricole.