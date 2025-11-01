Buongiorno e buona festa di Ognissanti, le frasi di auguri da inviare
Il primo novembre si celebra il giorno di Tutti i Santi, comunemente noto come Ognissanti. Una festività cristiana che rende omaggio alla gloria di tutti i santi, inclusi quelli non canonizzati. Si celebra fin dal quarto secolo, in coincidenza con il capodanno celtico. Ecco alcune frasi per fare gli auguri
- Il 1° novembre è il giorno di tutti i Santi, noto popolarmente come Ognissanti, festa cristiana che celebra la gloria e l'onore di tutti i santi, compresi quelli non canonizzati. Le sue origini, però, si perdono tra sacro e profano.
- La festa di Ognissanti si celebrava già nel quarto secolo, in coincidenza con il capodanno celtico. Papa Bonifacio IV la spostò al 13 maggio quando nel 610 dedicò il Pantheon a Maria e a tutti i martiri. Papa Gregorio IV nell'835 la riportò al 1° novembre. Infine papa Sisto IV nel 1475 ne estese l'obbligo a tutta la cristianità. Di seguito, alcune frasi per fare gli auguri in questa giornata
- "La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso".
(Madre Teresa di Calcutta)
- "La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie" (Luigi Monza).
- "Non si nasce santi; lo si diventa con molte tribolazioni e dolori". (Louisa May Alcott)
- "I Santi ci ricordano che gli uomini possono essere grandi anche nelle piccole cose". (Stephen Littleword)
- "È meglio illuminare gli altri che brillare solo per sé stessi" (San Tommaso d'Aquino).
- "Il miglior modo di onorare i santi è di imitarli" (Erasmo da Rotterdam)
- "Al mondo c’è una sola tristezza: quella di non essere santi. E quindi una sola felicità: quella di essere santi". (Léon Bloy)
- "Per fare di un uomo un santo è necessaria la grazia, chi ne dubita non sa cos’è un santo e cos’è un uomo". (Blaise Pascal)
- "Tutti gli uomini sono santi, se prendono veramente sul serio i propri pensieri e le proprie azioni" (Hermann Hesse)