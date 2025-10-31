Halloween 2025 nei parchi divertimento: eventi e feste da non perdere

La serata più spaventosa dell'anno può diventare anche la più divertente se trascorsa in un parco divertimenti! ecco quattro proposte: Gardaland, Mirabilandia, Cinecittàworld e Leolandia, per vivere una notte delle streghe ad alta tensione!
- 666: 6 eventi, 6 aree a tema, fino alle 6 am. Zucche, labirinti, balle di fieno, attrazioni horror, scenografie immersive, show dal vivo, zombie walk ed esperienze spaventose per tutti: fino al 2 novembre prosegue l’Ottobre da Brividi di Cinecittà World. Il clou dell’evento è il 31 ottobre e il 1° novembre: dal mattino fino all’alba nel Parco divertimenti del Cinema di Roma esplodono le Halloween Nights, due serate da paura tra cene a tema, dj set e attrazioni aperte fino a mezzanotte.
- Croccante, Latino, Western, Hardcore, Revival e Iconico: a Halloween Cinecittà World scatena l’Inferno. Numeri diabolici per la Notte delle Streghe: non solo un party ma 6 eventi nelle 6 aree tematiche del Parco per ballare fino alle 6 del mattino. Il 31 ottobre Halloween Croccante, una notte fuori dagli schemi con visual immersivi e la musica di dj e producer di fama mondiale come Riva Starr. Per un’esperienza techno estrema arriva Go Hard or Go Hardcore di Rebekah, con una line up internazionale: Mad Dog, Gabber Eleganza e AnD.
- Nel Villaggio del Dead Far West musica, performance e suggestioni horror-western con MEGA – The Last Saloon: gli ospiti diventano protagonisti di un mondo popolato da cowboy zombie e saloon girls. Ma dopo la notte più dark dell’anno, il 1° novembre la festa continua con Halloween Resurrection, il festival musicale più iconico della Capitale, con performer internazionali e Special Guest il rapper Kid Yugi. Per i nostalgici Hit Generation celebra tre decenni di musica 80-2000 con DJ set, ballerini e live karaoke.
- In particolare, nella stagione del 50° anniversario Gardaland ha aperto l’edizione più lunga di sempre di Gardaland Magic Halloween: la festa più amata da grandi e piccoli è fino al 2 novembre. Un’edizione che segna anche un traguardo storico: proprio nel primo weekend del mese di ottobre, Shaman - la prima montagna russa permanente costruita in Italia e inaugurata a Gardaland nel 1985 - ha registrato il record raggiunto di 50 milioni di ospiti saliti a bordo.
- Il Parco si trasforma per accogliere i più temerari con aree horror disseminate lungo i viali, spettacoli mozzafiato e gli immancabili Horror DJ Set in Piazza Jumanji. Weekend e giorni feriali – Un’atmosfera pensata per tutta la famiglia, con spettacoli dal vivo a tema, proposte culinarie… mostruosamente gustose e tutta l’adrenalina delle attrazioni più iconiche del Parco.
- Il 31 ottobre, tra luci mozzafiato, un gigantesco e temibile drago prenderà vita e sembrerà irrompere in scena in Piazza Jumanji, cuore pulsante del Parco e della serata, dove giovani, adulti, famiglie e gruppi di amici vivranno emozioni e adrenalina fino a mezzanotte.
- La line-up da paura – Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso – farà incontrare generazioni diverse, trasformando Gardaland Halloween Party in un’esperienza musicale indimenticabile. Gran finale con Noemi, una delle voci più potenti e amate della musica italiana. Gardaland Halloween Party 2025 è molto più di un concerto: un’esperienza immersiva e travolgente che unisce musica, divertimento e magia.
- Il 31 ottobre il parco si anima con un gioco che culminerà in uno spettacolo pirotecnico comandato dagli ospiti. In arrivo anche il creator digitale BellaFaccia con 3 meet&greet. Apertura prolungata fino alle 21:30. HalLEOween prosegue anche i giorni 1 e 2 novembre. Tra i momenti più attesi, il ritorno di BellaFaccia, alias Francesco Molinari, creator digitale con un seguito di oltre 1,5 milioni di fan su YouTube.
- All’ingresso del parco, ogni bambino potrà ritirare uno speciale Manuale dei Sortilegi, indispensabile per prendere parte a una magica caccia al tesoro tra maghi e streghette che animeranno le vie del parco durante La Notte di HalLEOween. Attraverso misteriosi enigmi, i piccoli apprendisti potranno conquistare la loro bacchetta colorata, strumento essenziale per completare l’avventura e vivere fino in fondo la magia della serata. Da non perdere, infatti, il suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio e musica che chiuderà la giornata.
- Per una pausa rifocillante tra una giostra e l’altra si potranno gustare le specialità d’autunno e di Halloween: zucchero filato, churros, cioccolata calda arancione, servita con panna e… fantasmini caramellati! E ancora, make-up mostruosi e look da paura con le proposte del Truccabimbi Stregato! E ci saranno anche i personaggi più amati dai bambini: Masha e Orso nella loro Foresta, i Superpigiamini a PJ Masks City, Ladybug e Chat Noir, Bing e Flop, Bluey e Bingo e il Trenino Thomas, per un caleidoscopio di emozioni e ricordi da portare a casa.
- Gran finale il lungo weekend 31 ottobre – 1 e 2 novembre, con aperture speciali fino a mezzanotte. Ancora due fine settimana da brividi a Mirabilandia per vivere le imperdibili atmosfere del regno dell’orrore, per i più grandi, e la fantastica magia per i più piccoli. Gli appuntamenti sono per 25 e 26 ottobre, e gran finale con il lungo weekend 31 dicembre – 1 e 2 novembre.
- Scene del crimine, cimiteri infestati, tunnel oscuri, clown malvagi e creature magiche sono i protagonisti dell’Halloween del Parco divertimenti più grande d’Italia. Da non perdere Suburbia, la horror zone di oltre 30.000 mq abitata da zombie e vampiri, e i tunnel horror come Mr Blackmoon's Hypnotic Circus, Apartment#162, Acid Rain e Llorona.
- I più temerari e avventurosi trovano pane per i loro denti nei tunnel horror, a partire da Mr Blackmoon's Hypnotic Circus dove un sadico direttore e degli inquietanti clown attendono gli ignari ospiti. Entrare nel suo labirinto claustrofobico significa affrontare un percorso da cui non è facile uscire. Ansia e terrore regnano anche nei terrificanti tunnel Apartment#162, con le scene di cruenti delitti, Acid Rain, un percorso tortuoso e surreale, e Llorona dove un pianto disperato accompagna i visitatori in un’esperienza carica di tensione.