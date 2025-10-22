Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambini in viaggio, la magia dei cavalli in fiera a Verona

Lifestyle fotogallery
13 foto

Quattro giorni dedicati ai cavalli. A Verona, dal 6 al 9 novembre 2025, torna Fieracavalli, che per quattro giorni fa battere il cuore di appassionati, sportivi e semplici curiosi, accendendo i riflettori sul mondo equestre italiano e internazionale. Un appuntamento che non solo riunisce il meglio del salto ostacoli internazionale con l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup, ma da sempre richiama un pubblico trasversale, coinvolgendo anche i più piccoli

Lifestyle: Ultime gallery

Bambini in viaggio, la magia dei cavalli in fiera a Verona

Lifestyle

Quattro giorni dedicati ai cavalli. A Verona, dal 6 al 9 novembre 2025, torna Fieracavalli,...

13 foto

National Geographic, Milano e Dolomiti tra mete migliori 2026. FOTO

Lifestyle

In vista delle imminenti Olimpiadi invernali, il capoluogo lombardo e (soprattutto) la...

27 foto

Halloween 2025, gadget a tema sotto i 50 euro: 10 idee

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di gadget per rendere più divertente e suggestiva la notte del 31 ottobre, su...

10 foto

Gambero Rosso, premiati i migliori ristoranti d'Italia: ecco quali

Lifestyle

Bottura, Crippa e Romito. Questi alcuni degli chef i cui ristoranti sono stati premiati...

15 foto

Halloween, i migliori costumi per cani sfilano in strada a New York

Lifestyle

La 35esima edizione dell'annuale sfilata riservata agli amici a quattro zampe  è andata in...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Wsj: Usa autorizzano Kiev per missili a lungo raggio. Smentita Trump

live Mondo

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui Kiev ha utilizzato martedì un...

Vance in Israele: "Compito arduo, ma sono ottimista". LIVE

live Mondo

Il vicepresidente Usa in Israele con Witkoff e Kushner: bisogna "disarmare Hamas e ricostruire...

Champions: Atalanta-Slavia Praga 0-0, Real Madrid-Juve 1-0

Sport

Gli uomini di Ivan Juric vengono fermati in casa, e con questo risultato salgono a quota 4 punti....

Champions League