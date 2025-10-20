Halloween, i migliori costumi per cani sfilano in strada a New York

Halloween, i migliori costumi per cani sfilano per le strade di New York
La 35esima edizione dell'annuale sfilata riservata agli amici a quattro zampe è andata in scena ieri a Tompkins Square, dove centinaia di esemplari insolitamente agghindati hanno sfilato per ore assieme ai loro padroni. Una vera e propria tradizione ormai , ribattezzata il 'Met Gala della comunità canina' dagli organizzatori
- Per i cani la festa di Halloween è iniziata già domenica 19 ottobre, giorno della 35esima edizione dell'annuale sfilata canina in costume che si tiene a Tompkins Square, a New York.
- Per la prima volta l'iconica sfilata canina è stata ospitata dalla New York Dog Parade, un'organizzazione no profit dedicata al sostegno degli animali domestici attraverso eventi incentrati sui cani.
- "Si tratta di una celebrazione dell'amicizia tra cani ed esseri umani in maniera divertente. Non è semplice trovare punti di contatto in un mondo diviso come quello attuale. Per me i cani sono un vero aggregatore globale”, ha spiegato a People Fern Watt, fondatrice della New York Dog Parade.
- La sfilata includeva snack e attività gratuite per gli animali domestici e i loro proprietari. È iniziata intorno alle 13 di domenica 19 ottobre, con cani in costume e i loro padroni che hanno sfilato lungo la B avenue davanti a una folla enorme di spettatori.
- Centinaia di cuccioli sono stati iscritti per partecipare alla sfilata, tra cui Bastian, vincitore del concorso "World's Cutest Rescue Dog Contest 2025" di People, che ha sfilato lungo il percorso con il suo colorato costume da Lorax.
- Forse la caratteristica più famosa della parata, il tradizionale concorso di costumi canini, è tornato quest'anno e ha visto la partecipazione di decine di cagnolini vestiti con alcuni dei costumi di Halloween più fantasiosi e creativi.
- Per il concorso, i cuccioli partecipanti si sono destreggiati all'interno di Tompkins Square Park, sede del più antico parco canino ufficiale di New York.
- Il 'Met Gala della comunità canina', come è stato definito da Watt, potrà essere sicuramente d'ispiranzione per trovare il costume di Halloween più adatto per il vostro cane.