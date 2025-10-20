Halloween, i migliori costumi per cani sfilano in strada a New York

La 35esima edizione dell'annuale sfilata riservata agli amici a quattro zampe è andata in scena ieri a Tompkins Square, dove centinaia di esemplari insolitamente agghindati hanno sfilato per ore assieme ai loro padroni. Una vera e propria tradizione ormai , ribattezzata il 'Met Gala della comunità canina' dagli organizzatori