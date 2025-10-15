Festival della fotografia etica di Lodi, l'edizione 2025. LE FOTO

13/16 Karol Grygoruk

KAROL GRYGORUK per Minority Rights Group International

Borderlands Terre di confine - Questo progetto documenta il viaggio dei rifugiati per entrare in Europa. Attraverso le principali rotte migratorie, il fotografo ha raccontato crisi nelle Isole Canarie, sfruttamento nelle piantagioni spagnole, senzatetto e violazioni dei diritti umani nelle foreste di confine della Polonia. Il lavoro focalizza l’attenzione su temi quali l’esclusione e la violenza sistemica attraverso paesaggi in bianco e nero e ritratti statici

