Festival della fotografia etica di Lodi, l'edizione 2025. LE FOTO

Dal 27 settembre al 26 ottobre 2025, Lodi ospita la XVI edizione del Festival della Fotografia Etica, un evento che propone oltre venti mostre fotografiche visitabili durante i weekend. Una visione delle sfide globali contemporanee con sezioni come il World Report Award, Vite degli Altri e World Press Photo attorno al tema del 2025 "Documentare l'umanità". Oltre alle esposizioni, sono previsti incontri, visite guidate, talk e workshop per riflettere sul nostro tempo e le sue contraddizioni
di Matteo Carminati