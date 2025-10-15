Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Festival della fotografia etica di Lodi, l'edizione 2025. LE FOTO

Lifestyle fotogallery
16 foto

Dal 27 settembre al 26 ottobre 2025, Lodi ospita la XVI edizione del Festival della Fotografia Etica, un evento che propone oltre venti mostre fotografiche visitabili durante i weekend. Una visione delle sfide globali contemporanee con sezioni come il World Report Award, Vite degli Altri e World Press Photo attorno al tema del 2025 "Documentare l'umanità". Oltre alle esposizioni, sono previsti incontri, visite guidate, talk e workshop per riflettere sul nostro tempo e le sue contraddizioni

di Matteo Carminati

Lifestyle: Ultime gallery

Festival della fotografia etica di Lodi, l'edizione 2025. LE FOTO

Lifestyle

Dal 27 settembre al 26 ottobre 2025, Lodi ospita la XVI edizione del Festival della Fotografia...

16 foto

Fotografica Bergamo Festival, la quinta edizione dall'11/10 al 9/11

Lifestyle

Tredici mostre in due luoghi storici della città raccontano la forza di chi resta e di chi parte,...

12 foto

Viaggio a Belfast, nell’Irlanda del Nord tra passato e futuro

Lifestyle

Una "vecchia signora" assetata di modernità. Si presenta così, oggi, la Capitale dell'Irlanda del...

27 foto

Amazon Prime Day, 10 offerte per prepararsi ad Halloween

Lifestyle

Per chi è in cerca di spunti per Halloween, tra le offerte Prime Day di Amazon non mancano...

10 foto

Buon compleanno Carlo Cracco, lo chef compie 60 anni

Lifestyle

Nato l'8 ottobre 1965, è diventato uno dei cuochi più famosi d'Italia, conosciuto per la sua...

12 foto

ALTRE NOTIZIE

Gaza, media: “Il valico di Rafah non verrà riaperto oggi”. LIVE

live Mondo

Una fonte della sicurezza israeliana, citata da Ynet, ha precisato che il valico non verrà aperto...

Guerra Ucraina, Parolin: "Spero Trump trovi via di uscita". LIVE

live Mondo

La Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il...

Leapmotor B10, ecco il c-suv elettrico di Stellantis

Gianluca Sepe