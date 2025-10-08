Amazon Prime Day, 10 offerte per prepararsi ad Halloween

Per chi è in cerca di spunti per Halloween, tra le offerte Prime Day di Amazon non mancano decorazioni, accessori e costumi. Ecco dieci articoli utili per creare l’atmosfera
- Per chi vuole decorare il giardino in modo semplice ma d’effetto, questa maxi installazione gonfiabile raffigura una fila di zucche con cappello da strega e un grande fantasma. Il set include tutto il necessario per il gonfiaggio. È disponibile su Amazon al prezzo di 47,03 euro, con sconto del 6%
- Per decorare la casa ad Halloween si può optare per questo set con un grande ragno marrone da 2 metri e una ragnatela estensibile di 7x5,5 metri. Il kit include anche 30 mini ragni e 40 grammi di ragnatela. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,54 euro, con sconto del 15%
- Un’idea per Halloween è creare un’atmosfera più suggestiva con questo candelabro nero a tre bracci, perfetto come centrotavola per una cena o una festa a tema. Ogni confezione include due pezzi, utilizzabili con candele standard. È disponibile su Amazon al prezzo di 18,98 euro, con sconto del 14% in offerta Prime
- Un’idea per Halloween è scegliere un look anni ’80 con questo costume da allenamento per adulti, pensato anche per feste a tema. Il completo, composto da giacca e pantaloni, riprende i colori e lo stile tipico di quegli anni. È disponibile su Amazon al prezzo di 32,29 euro, con sconto del 6% in offerta Prime
- Un’altra idea per Halloween è questo costume/abito, perfetto per chi cerca un look gotico o ispirato al Rinascimento. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,85 euro, con sconto del 5%
- Un’alternativa scenografica per addobbare il giardino ad Halloween è l’arco gonfiabile “triste mietitore” da 3 metri. Dotato di luci Led integrate, illumina l’ingresso o il prato creando un effetto suggestivo anche di sera. È disponibile su Amazon al prezzo di 80,99 euro, con sconto del 10% in offerta Prime
- Un’idea divertente per Halloween è questo costume gonfiabile a forma di bicchiere di birra, pensato per chi vuole aggiungere un tocco ironico alla serata. È disponibile su Amazon al prezzo di 36,09 euro, con sconto del 5%
- Un classico per Halloween è il costume di Hermione Granger, dedicato ai piccoli fan di Harry Potter. Disponibile in diverse taglie, tra cui quella per bambini di 5-6 anni, è disponibile su Amazon al prezzo di 23,74 euro, con sconto del 5% in offerta Prime
- Un’idea simpatica per Halloween è questo costume gonfiabile da dinosauro. Si gonfia completamente in circa 90 secondi grazie alla ventola integrata e mantiene la forma per tutta la durata della festa. Funziona con 4 batterie AA (non incluse). Disponibile in diverse taglie per adulti e bambini, è perfetto per feste, eventi o serate a tema. È disponibile su Amazon al prezzo di 26,53 euro, con sconto del 26%
- Il costume da sposa fantasma è un’altra proposta classica per Halloween. Si trova su Amazon a 24,02 euro, con sconto dell’11%