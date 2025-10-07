Bambini in viaggio, la natura d'autunno in Alabama

L'autunno è la stagione perfetta per scoprire l’Alabama e i suoi paesaggi spettacolari: le foreste del nord si accendono di colori brillanti, mentre il Delta Mobile-Tensaw, sulla costa del Golfo, si anima del passaggio degli uccelli migratori. Con oltre 400 km di sentieri nei suoi 21 parchi statali, lo Stato è un vero paradiso per gli amanti delle camminate, ma anche per chi preferisce la bicicletta o la canoa adatti a tutte le età