Bambini in viaggio, la natura d'autunno in Alabama

L'autunno è la stagione perfetta per scoprire l’Alabama e i suoi paesaggi spettacolari: le foreste del nord si accendono di colori brillanti, mentre il Delta Mobile-Tensaw, sulla costa del Golfo, si anima del passaggio degli uccelli migratori. Con oltre 400 km di sentieri nei suoi 21 parchi statali, lo Stato è un vero paradiso per gli amanti delle camminate, ma anche per chi preferisce la bicicletta o la canoa adatti a tutte le età
- Il Pinhoti Trail è un percorso di circa 540 km che attraversa l’Alabama e la Georgia, collegandosi indirettamente con l’Appalachian Trail. Il tratto dell’Alabama, lungo 275 km, inizia a Flagg Mountain, famosa per la sua torre panoramica in mattoni, e arriva fino al confine con la Georgia, attraversando la Talladega National Forest – uno spettacolo di colori in autunno – e le colline pedemontane degli Appalachi. Chi lo percorre incontra creste rocciose, ruscelli, cascate, tratti ripidi e due sezioni su strada.
- Il Chief Ladiga Trail offre un percorso ricco di storia e panorami montani, estendendosi per circa 53 km fino al confine con la Georgia, dove si collega al Silver Comet Trail lungo quasi 100 km. Prende il nome dal capo della Nazione Muscogee (Creek) che nel 1832 firmò il Trattato di Cusseta, con cui la tribù cedette le proprie terre agli Stati Uniti. Partendo da Anniston, nel centro-est dell’Alabama, il percorso attraversa l’Old Cherokee Indian Boundary Line, che un tempo segnava il confine tra i territori Creek e Cherokee.
- Il Delta Mobile-Tensaw è il secondo delta fluviale più grande degli Stati Uniti e viene spesso soprannominato “l’Amazzonia d’America” per la straordinaria biodiversità, che include 50 specie rare e a rischio. Chi desidera esplorarlo può pagaiare lungo il Bartram Trail, suddiviso nei sistemi Upper e Lower Bartram Canoe Trail. Sono disponibili piattaforme galleggianti per pernottare, come quelle presenti lungo il percorso Canal / Dead Lake Island di 34 km in tre giorni e due notti.
- Vicino alla costa, il Perdido River Canoe Trail si snoda per 30 km lungo acque tranquille, con banchi di sabbia perfetti per picnic o campeggi e sei rifugi lungo il fiume. Chi preferisce un tour organizzato può affidarsi a Adventures Perdido River (adventuresperdidoriver.com), che propone un itinerario di due giorni lungo 18 km. In alternativa, un sentiero parallelo consente di esplorare a piedi le foreste di pini del sud e le zone umide di cedri bianchi atlantici, con accesso a tutti e sei i rifugi.