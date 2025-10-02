Buona Festa dei nonni 2025, immagini e frasi per augurare buongiorno

Il 2 ottobre è la data istituita nel 2005 per celebrare i nonni e per ricordare il valore del loro ruolo nella nostra società e nella famiglia. Le frasi più belle per fare loro gli auguri
- Oggi, come ogni 2 ottobre, ricorre la Festa dei nonni: una ricorrenza istituita nel 2005 che punta a rinforzare il legame tra le generazioni e un'occasione per celebrarli e ricordare il valore del loro ruolo nella nostra società e nelle famiglie di ogni bambino e bambina. Di seguito, le frasi più belle per fare loro gli auguri
- "Il più comune assioma della storia è che ogni generazione si rivolta contro i padri e fa amicizia con i nonni"
(Lewis Mumford)
- "I molto vecchi e i molto giovani hanno qualcosa in comune che rende giusto che siano lasciati soli insieme. Solo l’alba e il tramonto vedono le stelle brillare nel cielo azzurro"
(Elizabeth Goudre)
- "Una parte della vocazione dei nonni è sostenere i figli nell’educazione dei bambini. I piccoli imparano la forza della tenerezza e il rispetto per la fragilità: lezioni insostituibili, che con i nonni sono più facili da impartire e da ricevere". (Papa Francesco)
- "Una casa ha bisogno di una nonna all’interno"
(Louisa May Alcott)
- "Diventare nonna è meraviglioso. Dacché sei soltanto una madre a che diventi infinitamente saggia e preistorica"
(Pam Brown)
- "Due delle esperienze più soddisfacenti nella vita sono sicuramente quelle di essere un nipote o un nonno"
(Donald Norberg)
- "Quando mio nonno sorride, le rughe del suo viso diventano narrazioni epiche che tracciano le storie di generazioni che nessun libro può sostituire"
(Curtis Tyrone Jones)
- "Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini"
(Alex Haley)
- "I nipoti sono il modo in cui Dio ci compensa dell’invecchiare"
(Mary H. Waldrip)