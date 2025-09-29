Libri per bambini, dalla festa dei nonni ai giochi d'autunno, 8 proposte
Festa dei nonni il prossimo 2 ottobre, e quale modo di festeggiarlo se non con un bel libro che parla proprio di loro, dei nonni! Ecco alcune proposte dedicate a loro e tante altre per giocare e divertirsi leggendo. Buona lettura!
- Martino non vede l’ora che la nonna vada a prenderlo a scuola perché, quando lei arriva, comincia l’avventura. Conosce storie di terribili capitani, calamari giganti e arrembaggi in alto mare. Cucina merende da bucaniere e, quando meno te l’aspetti, tira fuori un vero forziere stracolmo di dobloni d’oro!
- "Com’è essere nonni?" Una domanda semplice, ma profonda. A farla è un bambino curioso, a rispondere è una nonna affettuosa. Pagina dopo pagina, coppie di frasi brevi e leggere — simili a versi — mettono a confronto i desideri, le paure, le scoperte dei piccoli e degli anziani. Illustrazioni delicate e sognanti accompagnano le parole, amplificando le sfumature emotive e lasciando spazio alla riflessione. Essere nonni, in fondo, è un po’ come essere bambini: si ride tanto, si sogna, si balla.
- Un bambino e il suo nonno percorrono insieme un sentiero fatto di piccoli ostacoli e sorrisi: boschi intricati, binari da attraversare e un cielo che sembra troppo vicino. Lì, ogni giorno, raccolgono un sassolino speciale e lo dipingono con i colori dei momenti appena vissuti. Poi lo lasciano in una vecchia barca sulla riva: ciottoli come fotografie fatte a mano. Poi, un giorno, il nonno cambia casa. Ma nulla è perduto: ora alla spiaggia si va con la mamma, ed è il bambino a guidarla.
- Il nonno che ha perso la libertà per opporsi al fascismo, la liceale che ha fondato un movimento rivoluzionario in difesa del clima, la studiosa che ha sfidato le convenzioni per il bene della verità: sono solo alcune delle storie raccolte in queste pagine da Kento, rapper e scrittore impegnato nella lotta per i diritti umani.
- Un libro perfetto da leggere insieme, una coccola per accompagnare dolcemente i più piccoli nel mondo dei sogni. Preparati a una buonanotte magica, in compagnia di una stellina che non vuole andare a dormire, di una fatina simpatica, di una principessa giocherellona, di un unicorno birichino e di tanti altri personaggi teneri e divertenti, protagonisti di questa fantastica raccolta di storie
- Bianca e Bruno sono due bambini felici e curiosi. Oggi è inverno e vanno a giocare sulla neve. Dal creatore del Signor Acqua.
- La mamma ha detto a Teo di prepararsi da solo la valigia. Sembra facile: gli basta mettere dentro quello che desidera avere con sé. Eppure, ogni volta che Teo pensa di avercela fatta, manca qualcosa. Meglio portare lo spazzolino da denti o il suo caro Orso Nino?
- Una magica collezione di Dischi Sonori e contenuti digitali con le storie più amate dell'universo Disney, da condividere con la famiglia. Una selezione pensata per unire l’incanto dei racconti Disney a un’esperienza di ascolto coinvolgente e immersiva. Dal fascino dei grandi classici alla magia dei successi più recenti, questi contenuti Disney sono perfetti per guidare bambini e bambine in un viaggio fatto di emozioni, immaginazione e nuovi modi di vivere le storie