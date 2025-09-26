Bambini in viaggio, 6 cose da fare in vacanza in Australia

Viaggiare in Australia con i più piccoli significa aprirsi a un mondo fatto di natura, avventura e divertimento. Ecco sei esperienze a misura di famiglia che renderanno indimenticabile il viaggio. E non c'è da spaventarsi per le tante ore di viaggio, si possono fare tappe o risparmiare addirittura 5 ore. Vi spieghiamo come. Buon viaggio!