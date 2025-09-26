Bambini in viaggio, 6 cose da fare in vacanza in Australia

Viaggiare in Australia con i più piccoli significa aprirsi a un mondo fatto di natura, avventura e divertimento. Ecco sei esperienze a misura di famiglia che renderanno indimenticabile il viaggio. E non c'è da spaventarsi per le tante ore di viaggio, si possono fare tappe o risparmiare addirittura 5 ore. Vi spieghiamo come. Buon viaggio!
- Per i bambini non c’è nulla di più emozionante che accarezzare un canguro o osservare un koala che dorme su un eucalipto. A Featherdale Wildlife Park (vicino Sydney) o al Lone Pine Koala Sanctuary (Brisbane) i piccoli possono avvicinarsi in sicurezza agli animali simbolo dell’Australia.
- A due ore da Melbourne si assiste a uno spettacolo unico: centinaia di pinguini tornano dall’oceano al tramonto. La “Penguin Parade” è una delle attrazioni più amate dalle famiglie, grazie anche a passerelle e centri didattici che spiegano la vita di queste creature.
- Cairns e le Whitsunday Islands offrono tour in barca con fondi di vetro o snorkeling guidato in acque poco profonde. Anche chi non sa nuotare bene può ammirare i colori straordinari della barriera corallina.
- Uluru, il monolite rosso nel cuore del Paese, è un luogo che incanta grandi e piccoli. Al tramonto la roccia cambia colore, mentre le guide aborigene raccontano storie e leggende legate alla cultura locale.
- Sydney e Melbourne hanno musei interattivi pensati per i bambini, acquari, giardini botanici e grandi parchi urbani. A Sydney, il Taronga Zoo regala una vista mozzafiato sulla baia, mentre a Melbourne il Scienceworks Museum trasforma la scienza in un gioco.
- Molte comunità offrono esperienze pensate per i bambini: laboratori di pittura con i pigmenti naturali, lezioni di “bush tucker” (cibo tradizionale ricavato dalle piante) e racconti attorno al fuoco delle antiche leggende del Dreamtime. Un’occasione unica per avvicinare i più piccoli a una cultura millenaria fatta di simboli, natura e oralità.