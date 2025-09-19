Bimbi in viaggio, 7 itinerari d'autunno in Tirolo a Kufsteinerland

Finita l'estate, le famiglie che desiderano ricercare la quiete e la tranquillità dell'inizio dell'autunno possono scegliere il Tirolo ed in particolare la regione del Kufsteinerland. Ecco sette tappe imperdibili per un soggiorno all'insegna del relax. Buon viaggio!
- In Kufsteinerland il foliage inonda il territorio come una calda carezza della natura che si assopisce, annuncia l’autunno e crea una sorta di decorazione che rende questo territorio ancora più scenografico. La regione tirolese, raggiungibile facilmente dall’Italia grazie anche al collegamento ferroviario OBB diretto da Bologna e Verona, ha una particolarità che la rende unica: la varietà di paesaggi che permettono di sentirsi ogni giorno in un luogo completamente diverso da quello sperimentato il giorno prima
- Iniziamo dal grande fiume Inn che lambisce la città come un lungo serpente che si snoda nell’ampia e soleggiata valle. L’ideale per scoprire questo paesaggio fluviale è la bicicletta: la pista ciclabile dell’Inn è lunghissima e conduce ad angoli di spettacolare bellezza. Pedalare in pianura, in tutta tranquillità, tra betulle, frassini, pioppi e salici dai mille colori è un’esperienza entusiasmante, anche per i più piccoli
- Si sale al Brentenjoch con la seggiovia monoposto (una delle poche rimaste in Europa) e il bosco si apre piano piano. Circa 30 minuti di salita, per vedere come l’altitudine modifica le sfumature dell’autunno: man mano si sale, gli alberi si spogliano delle foglie e i larici sono sempre più giallognoli. Giunti alla stazione a monte, ci si può incamminare seguendo uno dei tanti sentieri oppure ci si può rifocillare in una baita e lasciarsi conquistare dalle specialità autunnali tirolesi
- Un altro scorcio autunnale ammaliatore e seducente è quello del lago Hechtsee dalla dolce forma allungata. Intimo, ombroso e boscoso: qui l’autunno è una fata addormentata. Una riposante passeggiata ad anello di circa 40 minuti permette di fare il giro del lago camminando a volte a pelo d’acqua, a volte sopraelevati. Lo specchio d’acqua riflette il rigoglioso bosco misto, dove le conifere convivono con le latifoglie
- Per chi ama la luce e le aperture, il lago Thiersee è un inno alla luminosità. Al contrario del lago Hechtsee, qui è il sole a dominare. La passeggiata intorno al lago è radiosa: il giallo delle foglie brilla come l’oro. Luccicante e scintillante, l’autunno è una vivace festa dai mille colori che sembrano allargare lo spazio. La sensazione è quella di un respiro infinito, capace di ricaricare la forza vitale
- Si volta pagina e si prova qualcosa di completamente nuovo: una passeggiata a cavallo a Ebbs, in sella ai celebri cavalli Haflinger, incrocio tra una giumenta montana e un purosangue arabo. Proprio a Ebbs, sorge il più grande allevamento di Haflinger d’Europa: con la criniera bionda, è conosciuto come il cavallo dorato delle Alpi
- La “Blaue Quelle” del piccolo paese di Erl è una fonte d’acqua molto speciale da dove sgorgano 700 litri di acqua potabile ogni secondo. Un piccolo laghetto brilla di tonalità iridescenti di verde, blu e turchese, a seconda di come i raggi del sole illuminano lo specchio d’acqua: in passato, le spiegazioni per l'insolita intensità del colore erano affidate a leggende; in realtà la scienza ha scoperto che sono delle particolari alghe a far brillare le acque del laghetto
- In autunno le piazze e il centro storico, con gli ippocastani, sono un inno alla stagione del clima mite che regala cieli limpidi. Si sale alla fortezza, icona della città, e si passeggia all’interno dei suoi passaggi tinti di autunno. Si sale sulle mura difensive e si apre lo strepitoso paesaggio sulla valle dell’Inn, dove il fiume scorre solenne verso Nord, per incontrare il Danubio, e le montagne si ergono verso il cielo. Si passeggia tra caffè, boutique, locali e negozi avvolti da un’atmosfera di calma e tranquillità