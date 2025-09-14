Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Back to school, libri per bambini 8 titoli per iniziare alla grande

Lifestyle fotogallery
8 foto

Si riparte! Risuona la prima campanella del nuovo anno scolastico ed è ora di ricominciare lo studio. Ecco 8 proposte per conoscere meglio la scuola, per scoprire il mondo della natura e per sorridere con divertenti avventure. Buona lettura!

Lifestyle: Ultime gallery

Back to school, libri per bambini 8 titoli per iniziare alla grande

Lifestyle

Si riparte! Risuona la prima campanella del nuovo anno scolastico ed è ora di ricominciare lo...

8 foto

Da Livorno a Rotterdam, tra i 10 mercati coperti più belli d’Europa

Lifestyle

Sausage rolls e tacos ma anche Kanelbulle, panini con farinata di ceci, Tortilla de patatas e...

20 foto

Libri per bambini, 6 storie da leggere prima del back to school

Lifestyle

Prima di tornare sui libri di scuola, perchè non divertirsi un pò leggendo qualcosa di insolito....

7 foto

Porto tra storia e design, nella “capital do Norte" del Portogallo

Lifestyle

Centro dal fascino decadente, circondato da vigneti e attraversato dal fiume Douro, la terza...

30 foto

Bambini in viaggio, 10 esperienze da non perdere in Danimarca. FOTO

Lifestyle

Dai Giardini di Tivoli di Copenaghen al castello di Egeskov, dal parco di divertenti Legoland di...

16 foto

ALTRE NOTIZIE

Papa Leone XIV compie 70 anni, gli auguri da tutto il mondo

Mondo

Nato a Chicago nel 1955, per Robert Francis Prevost è il primo compleanno da quando, lo scorso 8...

A handout picture, provided by Vatican Media Press Office, shows Pope Leo XIV greeting the faithful of the eight Umbrian dioceses, Vatican City 13 september 2025 ANSA / Vatican Media Press Office handout +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE - NO ARCHIVING - NO LICENSING - NPK +++

Rubio oggi a Gerusalemme, si discuterà anche di Cisgiordania. LIVE

live Mondo

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è in Israele dove sosterà insieme al premier israeliano...

Drone russo sconfina in Romania, Nato intensifica vigilanza. LIVE

live Mondo

I caccia della Nato rafforzano la vigilanza sul fronte est dove, rientrato l'allarme dei droni...