Back to school, libri per bambini 8 titoli per iniziare alla grande

Si riparte! Risuona la prima campanella del nuovo anno scolastico ed è ora di ricominciare lo studio. Ecco 8 proposte per conoscere meglio la scuola, per scoprire il mondo della natura e per sorridere con divertenti avventure. Buona lettura!
- Un libro che racconta la scuola, fatta di cose piccole che nascondono cose grandissime. Dalla A di astuccio alla Z di zaino, un inventario alfabetico per raccontare tutto ciò che rende la scuola un posto unico. Ogni voce è un gesto, un oggetto, un momento quotidiano che si trasforma in emozione: piccole cose che parlano di scoperte, relazioni, crescita
- Un ometto scontroso brontola così tanto da far scomparire tutto ciò che lo circonda. Rimasto solo in mezzo al vuoto, si pente e vorrebbe tornare indietro. Una vocina viene in suo aiuto: per far riapparire il mondo, deve nominarlo. Dapprima timido, poi sempre più sicuro, l’uomo comincia a evocare stelle, alberi, animali... e la vita riprende a brillare. Un albo ispirato a una leggenda dei nativi americani
- I mostri non sopportano le storie in cui si parla di loro, li intrappolano e li obbligano a fare sempre le stesse cose: scoprire i denti e fare versi spaventosi, mangiare schifezze, spaventare i bambini e, ovviamente, essere cattivi. E se i mostri, invece, avessero paura anche loro? E se, sotto la loro pelliccia, ci fosse qualcos’altro?
- Ogni società, per essere in salute, dovrebbe comportarsi come un essere vivente, dove ogni parte collabora e si aiuta a vicenda. Avrebbe bisogno di un cervello, di un corpo e soprattutto di un'anima che ne orientasse le scelte. Ovvero di una Costituzione. Ciò che rende la Costituzione italiana la più bella al mondo è proprio la sua anima democratica, che dà a tutti la stessa dignità e permette a ciascuno di realizzarsi
- L'unica cosa più bella di giocare a "fare finta", è farlo con il tuo papà! Soprattutto se la sua fantasia è scatenata come la tua. Guidati dall'immaginazione che galoppa, i due imitano il ronzare delle api, il cinguettare degli uccellini, il frusciare degli alberi, il rumore del temporale... Un libro sorprendente e creativo, pieno di energia e vivacità. Da leggere ad alta voce e che fa venire voglia di ricominciare subito da capo
- Un libro che tocca il tema del lutto e della separazione con delicatezza e con un pizzico di humor. Quando Sveva entra in casa e vede i capelli della nonna sbucare dalla poltrona si chiede come sia possibile. La nonna è appena morta! In realtà si tratta di... un ratto! Un ratto che però, a osservarlo bene, si comporta proprio come la nonna: stesso colore rossiccio, stessi cibi preferiti, stesso modo di arruffarle la testa. Non ci sono dubbi, è lei! Che felicità averla ritrovata!
- Muffa, Truffa e Spadaccino sono tre conigli: due fratelli e una sorella. Muffa si chiama così perché una volta, dopo essere finita in acqua, odorava in modo strano. Truffa è solito sgraffignare nocciole (di cui è goloso) a un vicino. E Spadaccino è coraggioso, attaccabrighe, impetuoso... insieme, sono pronti per grandi avventure!
- Sono creature eleganti e delicate che attraversano metamorfosi incredibili – uovo, bruco, crisalide – fino a quando dai loro corpi spuntano ali dai colori sgargianti. E nascondono anche una forza inaspettata: durante l’inverno, per sfuggire al freddo, le farfalle monarca intraprendono una migrazione che dura mesi (e diverse generazioni), dal Nord America al Messico. Un libro che racconta, con leggerezza e poesia, la vita affascinante di questi insetti