Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti di oggi 9 settembre

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 9 settembre

L'estrazione di martedì 9 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 9 settembre 2025:

  • Bari:                  80 - 40 - 25 - 5 - 49
  • Cagliari:            88 - 51 - 28 - 38 - 67
  • Firenze:            83 - 86 - 78 - 3 - 77
  • Genova:           29 - 67 - 66 - 25 - 63
  • Milano:             85 - 66 - 63 - 75 - 60
  • Napoli:             78 - 60 - 75 - 41 - 69
  • Palermo:          49 - 50 - 88 - 34 - 19
  • Roma:               40 - 47 - 61 - 57 - 9
  • Torino:              20 - 86 - 42 - 53 - 28
  • Venezia:           33 - 60 - 83 - 75 - 14
  • Nazionale:       87 - 81 - 8 - 22 - 78

Le estrazioni del 6 settembre

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

20 - 25 - 28 - 29 - 33 - 40 - 47 - 49 - 50 - 51 - 60 - 63 - 66 - 67 - 78 - 80 - 83 - 85 - 86 - 88

Numero oro: 80

Doppio oro: 80 - 40

Extra: 3 - 5 - 9 - 14 - 19 - 34 - 38 - 41 - 42 - 53 - 57 - 61 - 69 - 75 - 77

Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 9-09-2025: 48.700.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 9 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 34 - 47 - 71 - 73 - 82 - 90

Il numero Jolly è: 49

Il numero Superstar è: 52

Jackpot del Superenalotto dell'11-09-2025: 49.500.000 euro

Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto dell'11 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Milano                          74 (manca da 134 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 108 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 105 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 93 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 92 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 92 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 89 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 83 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 83 estrazioni) - 13 (da 69) - 63 (da 67)
  • Cagliari           42 (manca da 92 estrazioni)  - 85 (da 89) - 8 (da 68)
  • Firenze           34 (manca da 93 estrazioni) - 42 (da 79) - 84 (da 72)
  • Genova           2 (manca da 105 estrazioni) - 56 (da 56) - 88 (da 55)
  • Milano            74 (manca da 134 estrazioni) - 25 (da 82) - 76 (da 76)
  • Napoli            44 ( manca da 62 estrazioni) - 13 (da 61) - 38 e 25 (da 53)
  • Palermo         59 (manca da 73 estrazioni) - 14 (da 60) - 45 e 41 (da 49)
  • Roma              63 (manca da 65 estrazioni) - 58 (da 58) - 16 (da 52)
  • Torino             7 (mancano da 63 estrazioni) - 4 (da 59) - 64 (da 59)
  • Venezia           89 (manca da 108 estrazioni) - 5 (da 79) - 54 (da 71)
  • Nazionale       82 (manca da 92 estrazioni) - 69 (da 79) - 59 (da 68)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 122) - 21 (da 51) - 2 (da 44) - 33 (da 36) - 74 (da 34) - 24 (da 33)

Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

