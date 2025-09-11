Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 11 settembre, numeri vincenti

L'estrazione di giovedì 11 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 11 settembre 2025:
- Bari: 60 - 35 - 51 - 84 - 13
- Cagliari: 57 - 89 - 73 - 27 - 16
- Firenze: 12 - 73 - 44 - 36 - 09
- Genova: 24 - 22 - 51 - 16 - 46
- Milano: 24 - 62 - 77 - 55 - 58
- Napoli: 41 - 44 - 09 - 35 - 50
- Palermo: 74 - 62 - 15 - 21 - 41
- Roma: 80 - 40 - 27 - 07 - 10
- Torino: 77 - 34 - 68 - 17 - 24
- Venezia: 65 - 59 - 10 - 87 - 11
- Nazionale: 34 - 18 - 77 - 39 - 03
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
09 - 12 - 22 - 24 - 34 - 35 - 40 - 41 - 44 - 51 - 57 - 59 - 60 - 62 - 65 - 73 - 74 - 77 - 80 - 89
Numero oro: 60
Doppio oro: 60 - 35
Extra: 07 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 27 - 36 - 46 - 55 - 58 - 68 - 84 - 87
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto dell'11-09-2025: 49.500.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri dell'11 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 03 - 09 - 11 - 35 - 65 - 74
Il numero Jolly è: 26
Il numero Superstar è: 29
Jackpot del Superenalotto del 12-09-2025: 50.100.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 12 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Milano 74 (manca da 135 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 109 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 106 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 94 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 93 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 90 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 84 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 84 estrazioni) - 72 (da 58) - 88 (da 55)
- Cagliari 42 (manca da 93 estrazioni) - 85 (da 90) - 8 (da 70)
- Firenze 34 (manca da 94 estrazioni) - 42 (da 80) - 76 (da 67)
- Genova 2 (manca da 106 estrazioni) - 56 (da 57) - 88 (da 56)
- Milano 74 (manca da 135 estrazioni) - 25 (da 83) - 76 (da 77)
- Napoli 38 e 25 (mancano da 54) - 8 (da 45) - 33 e 24 (da 44)
- Palermo 59 (manca da 74 estrazioni) - 14 (da 61) - 45 (da 50)
- Roma 63 (manca da 66 estrazioni) - 58 (da 59) - 16 (da 53)
- Torino 7 (mancano da 64 estrazioni) - 64 e 4 (da 60) - 46 e 31 (da 52)
- Venezia 89 (manca da 109 estrazioni) - 5 (da 80) - 54 (da 72)
- Nazionale 82 (manca da 93 estrazioni) - 69 (da 80) - 59 (da 69)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 123) - 21 (da 52) - 2 (da 45) - 33 (da 37) - 24 (da 34) - 48 e 4 (da 33)
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre