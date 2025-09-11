Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 11 settembre, numeri vincenti

Esplora tutte le offerte Sky
Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 11 settembre, ecco i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di giovedì 11 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 11 settembre 2025:

  • Bari:                  60 - 35 - 51 - 84 - 13
  • Cagliari:            57 - 89 - 73 - 27 - 16
  • Firenze:            12 - 73 - 44 - 36 - 09
  • Genova:           24 - 22 - 51 - 16 - 46
  • Milano:             24 - 62 - 77 - 55 - 58
  • Napoli:             41 - 44 - 09 - 35 - 50
  • Palermo:          74 - 62 - 15 - 21 - 41
  • Roma:               80 - 40 - 27 - 07 - 10
  • Torino:              77 - 34 - 68 - 17 - 24
  • Venezia:           65 - 59 - 10 - 87 - 11
  • Nazionale:       34 - 18 - 77 - 39 - 03

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

09 - 12 - 22 - 24 - 34 - 35 - 40 - 41 - 44 - 51 - 57 - 59 - 60 - 62 - 65 - 73 - 74 - 77 - 80 - 89

Numero oro: 60

Doppio oro: 60 - 35

Extra: 07 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 27 - 36 - 46 - 55 - 58 - 68 - 84 - 87

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto dell'11-09-2025: 49.500.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri dell'11 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 03 - 09 - 11 - 35 - 65 - 74

Il numero Jolly è: 26

Il numero Superstar è: 29

Jackpot del Superenalotto del 12-09-2025: 50.100.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 12 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Milano                          74 (manca da 135 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 109 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 106 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 94 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 93 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 93 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 90 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 84 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 83 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 84 estrazioni) - 72 (da 58) - 88 (da 55)
  • Cagliari           42 (manca da 93 estrazioni)  - 85 (da 90) - 8 (da 70)
  • Firenze           34 (manca da 94 estrazioni) - 42 (da 80) - 76 (da 67)
  • Genova           2 (manca da 106 estrazioni) - 56 (da 57) - 88 (da 56)
  • Milano            74 (manca da 135 estrazioni) - 25 (da 83) - 76 (da 77)
  • Napoli            38 e 25 (mancano da 54) - 8 (da 45) - 33 e 24 (da 44)
  • Palermo         59 (manca da 74 estrazioni) - 14 (da 61) - 45 (da 50)
  • Roma              63 (manca da 66 estrazioni) - 58 (da 59) - 16 (da 53)
  • Torino             7 (mancano da 64 estrazioni) - 64 e 4 (da 60) - 46 e 31 (da 52)
  • Venezia           89 (manca da 109 estrazioni) - 5 (da 80) - 54 (da 72)
  • Nazionale       82 (manca da 93 estrazioni) - 69 (da 80) - 59 (da 69)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 123) - 21 (da 52) - 2 (da 45) - 33 (da 37) - 24 (da 34) - 48 e 4 (da 33)

