Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati oggi 12 settembre

Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio 2023 per tutto l’anno per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi è stata prorogata per il 2024 e il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di venerdì 12 settembre, i ritardatari e l'ammontare del jackpot
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.
I numeri vincenti del Lotto
Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 12 settembre 2025:
- Bari: 32 - 23 - 69 - 2 - 62
- Cagliari: 39 - 54 - 6 - 5 - 53
- Firenze: 68 - 84 - 2 - 81 - 52
- Genova: 63 - 12 - 74 - 90 - 38
- Milano: 76 - 19 - 14 - 81 - 32
- Napoli: 52 - 9 - 4 - 16 - 84
- Palermo: 42 - 52 - 11 - 12 - 50
- Roma: 64 - 76 - 19 - 57 - 11
- Torino: 15 - 77 - 2 - 16 - 71
- Venezia: 24 - 64 - 74 - 25 - 53
- Nazionale: 12 - 16 - 64 - 52 - 81
Vedi anche
L'estrazione dell'11 settembre
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
2 - 6 - 9 - 12 - 15 - 19 - 23 - 24 - 32 - 39 - 42 - 52 - 54 - 63 - 64 - 68 - 69 - 76 - 77 - 84
Numero oro: 32
Doppio oro: 32 - 23
Extra: 4 - 5 - 11 - 14 - 16 - 25 - 38 - 50 - 53 - 57 - 62 - 71 - 74 - 81 - 90
Vedi anche
Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 12-09-2025: 50.100.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 12 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 29 - 33 - 44 - 52 - 63 - 65
Il numero Jolly è: 19
Il numero Superstar è: 84
Jackpot del Superenalotto del 13-09-2025: 51.000.000 euro
Vedi anche
Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 13 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Milano 74 (manca da 136 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 110 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 107 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 95 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 94 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 91 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 85 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 85 estrazioni) - 72 (da 59) - 88 (da 56)
- Cagliari 42 (manca da 94 estrazioni) - 85 (da 91) - 8 (da 71)
- Firenze 34 (manca da 95 estrazioni) - 42 (da 81) - 76 (da 68)
- Genova 2 (manca da 107 estrazioni) - 56 (da 58) - 88 (da 57)
- Milano 74 (manca da 136 estrazioni) - 25 (da 84) - 5 (da 75)
- Napoli 38 e 25 (mancano da 55) - 8 (da 46) - 33 e 24 (da 45)
- Palermo 59 (manca da 75 estrazioni) - 14 (da 62) - 45 (da 51)
- Roma 63 (manca da 67 estrazioni) - 58 (da 60) - 16 (da 54)
- Torino 7 (mancano da 65 estrazioni) - 64 e 4 (da 61) - 46 e 31 (da 53)
- Venezia 89 (manca da 110estrazioni) - 5 (da 81) - 54 (da 73)
- Nazionale 82 (manca da 94 estrazioni) - 69 (da 81) - 59 (da 70)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 124) - 21 (da 53) - 2 (da 46) - 24 (da 35) - 48 e 4 (da 34)
Vedi anche
Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre