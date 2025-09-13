Lotto e Superenalotto, estrazione oggi 13 settembre: numeri vincenti

Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 13 settembre: tutti i numeri vincenti

L'estrazione di sabato 13 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 13 settembre 2025:

  • Bari:                  85 - 57 - 40 - 76 - 14
  • Cagliari:           90 - 15 - 68 - 63 - 76
  • Firenze:            81 - 74 - 71 - 25 - 6
  • Genova:           21 - 47 - 44 - 2 - 6
  • Milano:             83 - 39 - 31 - 84 - 55
  • Napoli:             74 - 41 - 24 - 47 - 38
  • Palermo:          54 - 25 - 61 - 22 - 68
  • Roma:              60 - 72 - 38 - 55 - 3
  • Torino:              10 - 45 - 56 - 54 - 63
  • Venezia:          14 - 38 - 66 - 36 - 28
  • Nazionale:       85 - 48 - 38 - 22 - 81

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

10 - 14 - 15 - 21 - 25 - 38 - 39 - 40 - 41 - 45 - 47 - 54 - 57 - 60 - 72 - 74 - 81 - 83 - 85 - 90

Numero oro: 85

Doppio oro: 85 - 57

Extra: 2 - 22 - 24 - 31 - 36 - 44 - 55 - 56 - 61 - 63 - 66 - 68 - 71 - 76 - 84

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 13-09-2025: 51.000.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 13 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 26 - 28 - 31 - 35 - 37 - 65

Il numero Jolly è: 30

Il numero Superstar è: 5

Jackpot del Superenalotto del 16-09-2025: 51.800.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 16 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Milano                          74 (manca da 137 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 111 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 96 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 95 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 95 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 92 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 86 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 85 estrazioni)
  • Nazionale                    69 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 86 estrazioni) - 72 (da 60) - 88 (da 57)
  • Cagliari           42 (manca da 95 estrazioni)  - 85 (da 92) - 8 (da 72)
  • Firenze           34 (manca da 96 estrazioni) - 42 (da 82) - 76 (da 69)
  • Genova           56 (manca da 59 estrazioni) - 88 (da 58) - 23 (da 57)
  • Milano            74 (manca da 137 estrazioni) - 25 (da 85) - 5 (da 76)
  • Napoli            25 (mancano da 56) - 8 (da 47) - 33 (da 46)
  • Palermo         59 (manca da 76 estrazioni) - 14 (da 63) - 45 (da 52)
  • Roma              63 (manca da 68 estrazioni) - 58 (da 61) - 16 (da 55)
  • Torino             7 (mancano da 66 estrazioni) - 64 e 4 (da 62) - 46 e 31 (da 54)
  • Venezia           89 (manca da 111 estrazioni) - 5 (da 82) - 54 (da 74)
  • Nazionale       82 (manca da 95 estrazioni) - 69 (da 82) - 59 (da 71)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 125) - 21 (da 54) - 2 (da 47) - 24 (da 36) - 48 e 4 (da 35)

