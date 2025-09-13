Lotto e Superenalotto, estrazione oggi 13 settembre: numeri vincenti

L'estrazione di sabato 13 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 13 settembre 2025:
- Bari: 85 - 57 - 40 - 76 - 14
- Cagliari: 90 - 15 - 68 - 63 - 76
- Firenze: 81 - 74 - 71 - 25 - 6
- Genova: 21 - 47 - 44 - 2 - 6
- Milano: 83 - 39 - 31 - 84 - 55
- Napoli: 74 - 41 - 24 - 47 - 38
- Palermo: 54 - 25 - 61 - 22 - 68
- Roma: 60 - 72 - 38 - 55 - 3
- Torino: 10 - 45 - 56 - 54 - 63
- Venezia: 14 - 38 - 66 - 36 - 28
- Nazionale: 85 - 48 - 38 - 22 - 81
Vedi anche
L'estrazione del 12 settembre
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
10 - 14 - 15 - 21 - 25 - 38 - 39 - 40 - 41 - 45 - 47 - 54 - 57 - 60 - 72 - 74 - 81 - 83 - 85 - 90
Numero oro: 85
Doppio oro: 85 - 57
Extra: 2 - 22 - 24 - 31 - 36 - 44 - 55 - 56 - 61 - 63 - 66 - 68 - 71 - 76 - 84
Vedi anche
Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 13-09-2025: 51.000.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 13 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 26 - 28 - 31 - 35 - 37 - 65
Il numero Jolly è: 30
Il numero Superstar è: 5
Jackpot del Superenalotto del 16-09-2025: 51.800.000 euro
Vedi anche
Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 16 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Milano 74 (manca da 137 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 111 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 96 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 95 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 92 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 86 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 86 estrazioni) - 72 (da 60) - 88 (da 57)
- Cagliari 42 (manca da 95 estrazioni) - 85 (da 92) - 8 (da 72)
- Firenze 34 (manca da 96 estrazioni) - 42 (da 82) - 76 (da 69)
- Genova 56 (manca da 59 estrazioni) - 88 (da 58) - 23 (da 57)
- Milano 74 (manca da 137 estrazioni) - 25 (da 85) - 5 (da 76)
- Napoli 25 (mancano da 56) - 8 (da 47) - 33 (da 46)
- Palermo 59 (manca da 76 estrazioni) - 14 (da 63) - 45 (da 52)
- Roma 63 (manca da 68 estrazioni) - 58 (da 61) - 16 (da 55)
- Torino 7 (mancano da 66 estrazioni) - 64 e 4 (da 62) - 46 e 31 (da 54)
- Venezia 89 (manca da 111 estrazioni) - 5 (da 82) - 54 (da 74)
- Nazionale 82 (manca da 95 estrazioni) - 69 (da 82) - 59 (da 71)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 125) - 21 (da 54) - 2 (da 47) - 24 (da 36) - 48 e 4 (da 35)
Vedi anche
Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre