Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 settembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di martedì 16 settembre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
- Bari: 26 - 29 - 18 - 10 - 69
- Cagliari: 28 - 35 - 57 - 44 - 17
- Firenze: 19 - 29 - 49 - 15 - 17
- Genova: 23 - 37 - 13 - 90 - 58
- Milano: 33 - 84 - 76 - 24 - 79
- Napoli: 78 - 15 - 03 - 24 - 56
- Palermo: 80 - 24 - 41 - 08 - 75
- Roma: 55 - 62 - 83 - 34 - 69
- Torino: 27 - 80 - 69 - 51 - 84
- Venezia: 89 - 74 - 72 - 82 - 21
- Nazionale: 45 - 20 - 85 - 33 - 67
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 16 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 16 settembre sono:
15 - 18 - 19 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 33 - 35 - 37 - 55 - 57 - 62 - 74 - 78 - 80 - 84 - 89
Numero oro: 26
Doppio oro: 26 - 29
Extra: 03 - 08 - 10 - 13 - 34 - 41 - 44 - 49 - 51 - 69 - 72 - 76 - 82 - 83 - 90
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 16 settembre
I numeri estratti il 16 settembre 2025:
La combinazione vincente è: 01 - 12 - 26 - 44 - 51 - 90
Il numero Jolly è: 72
Il numero Superstar è: 45
Jackpot del Superenalotto del 16-09-2025: 51.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 18-09-2025: 52.600.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti
- 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 6 totalizzano Euro: 27.720,75
- Punti 4: 784 totalizzano Euro: 217,09
- Punti 3: 27.435 totalizzano Euro: 18,61
- Punti 2: 374.864 totalizzano Euro: 5,00
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 21.709,00
- Punti 3SS: 120 totalizzano Euro: 1.861,00
- Punti 2SS: 1.645 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.890 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 18.760 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 95 totalizzano Euro: 4.750,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.371 totalizzano Euro: 43.113,00
Vincite WinBox 1: 2.074 totalizzano Euro: 51.850,00
Vincite WinBox 2: 230.241 totalizzano Euro: 467.790,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.466
Totale vincite WinBox: 232.315
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 18 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Milano 74 (manca da 138 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 96 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 96 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 93 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 87 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 87 estrazioni) - 72 (da 61) - 88 (da 58)
- Cagliari 42 (manca da 96 estrazioni) - 85 (da 93) - 8 (da 73)
- Firenze 34 (manca da 97 estrazioni) - 42 (da 83) - 76 (da 70)
- Genova 56 (manca da 60 estrazioni) - 88 (da 59) - 49 (da 52)
- Milano 74 (manca da 138 estrazioni) - 25 (da 86) - 5 (da 77)
- Napoli 25 (manca da 57 estrazioni) - 8 (da 48) - 33 (da 47)
- Palermo 59 (manca da 77 estrazioni) - 14 (da 64) - 45 (da 53)
- Roma 63 (manca da 69 estrazioni) - 58 (da 62) - 16 (da 56)
- Torino 7 (mancano da 67 estrazioni) - 64 e 4 (da 63) - 46 e 31 (da 55)
- Venezia 5 (manca da 85 estrazioni) - 54 (da 75) - 47 (da 73)
- Nazionale 82 (manca da 96 estrazioni) - 69 (da 83) - 59 (da 72)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
84 (da 126) - 21 (da 55) - 2 (da 48) - 24 (da 37) - 48 e 4 (da 36)
