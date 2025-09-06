Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 6 settembre: numeri vincenti

Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 6 settembre: tutti i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di sabato 6 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

 I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 6 settembre 2025:

  • Bari:           1 - 26 - 50 - 16 - 49
  • Cagliari:     61 18 62 22
  • Firenze:       84 23 32 26 88
  • Genova:      24 27 47 76 44
  • Milano:        59 11 39
  • Napoli:       2 65 40 28 57  
  • Palermo:      9 66 51 81 49
  • Roma:          76 55 73 88 65
  • Torino:       38 49 40 21 90
  • Venezia:      80 60 34 69 42
  • Nazionale:   89 76 64 80 21

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

1 - 2 - 8 - 9 - 18 - 23 - 24 - 26 - 27 - 38 - 49 - 55 - 59 - 60 - 61 - 65 - 66 - 76 - 80 - 84

Numero oro: 1

Doppio oro: 1 - 26

Extra: 6 - 11 - 16 - 21 - 28 - 32 - 34 - 40 - 47 - 50 - 51 - 62 - 73 - 81 - 88

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 6-09-2025: 47.900.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 6 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 59 - 73 - 75 - 76 - 78 - 88

Il numero Jolly è: 57

Il numero Superstar è: 5

Jackpot del Superenalotto del 9-09-2025: 48.700.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 9 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Milano                          74 (manca da 133 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 107 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 104 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 92 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 91 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 91 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 88 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 82 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 82 estrazioni) - 13 (da 68) - 63 (da 66)
  • Cagliari           42 (manca da 91 estrazioni)  - 85 (da 88) - 8 (da 67)
  • Firenze           34 (manca da 92 estrazioni) - 42 (da 78) - 84 (da 71)
  • Genova           2 (manca da 104 estrazioni) - 56 (da 55) - 88 (da 54)
  • Milano            74 (manca da 133 estrazioni) - 25 (da 81) - 76 (da 75)
  • Napoli            44 ( manca da 61 estrazioni) - 13 (da 60) - 38 e 25 (da 52)
  • Palermo         59 (manca da 72 estrazioni) - 14 (da 59) - 45 e 41 (da 48)
  • Roma              63 (manca da 64 estrazioni) - 58 (da 57) - 16 (da 51)
  • Torino             7 (mancano da 62 estrazioni) - 4 e 64 (da 58) - 86 (da 52)
  • Venezia           89 (manca da 107 estrazioni) - 5 (da 78) - 54 (da 70)
  • Nazionale       82 (manca da 91 estrazioni) - 69 (da 78) - 59 (da 67)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 121) - 21 (da 50) - 2 (da 43) - 33 (da 35) - 74 (da 33) - 24 (da 32)

