Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 5 settembre

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 5 settembre

Lifestyle
Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio 2023 per tutto l’anno per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi è stata prorogata per il 2024 e il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di venerdì 5 settembre, i ritardatari e l'ammontare del jackpot

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.

I numeri vincenti del Lotto

Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

 

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 5 settembre 2025:

  • Bari:                8 - 5 - 7 - 41 - 79 
  • Cagliari:         80 - 20 - 3 - 4 - 6
  • Firenze:         16 - 44 - 21 - 48 - 60
  • Genova:        46 - 38 - 61 - 11 - 20
  • Milano:           75 - 7 - 87 - 44 - 65
  • Napoli:          12 - 15 - 48 - 11 - 22
  • Palermo:     17 - 60 - 64 - 62 - 27
  • Roma:           50 - 17 - 41 - 56 - 61
  • Torino:         73 - 78 - 33 - 37 - 28
  • Venezia:       6 - 75 - 50 - 69 - 10
  • Nazionale:    34 - 51 - 27 - 14 - 53

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 38 - 44 - 46 - 50 - 60 - 73 - 75 - 78 - 80 

Numero oro: 8

Doppio oro: 8 - 5

Extra: 4 - 11 - 22 - 33 - 37 - 41 - 48 - 56 - 61 - 62 - 64 - 65 - 69 - 79 - 87

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 5-09-2025: 47.100.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 5 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 9 - 39 - 47 - 52 - 71 - 82

Il numero Jolly è: 83

Il numero Superstar è: 52

Jackpot del Superenalotto del 6-09-2025: 47.900.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 6 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 159 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 140 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 132 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 106 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 103 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 91 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 90 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 90 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 87 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 81 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 80 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 81 estrazioni) - 13 (da 67) - 63 (da 65)
  • Cagliari           42 (manca da 90 estrazioni)  - 85 (da 87) - 8 (da 66)
  • Firenze           26 (manca da 160 estrazioni) - 49 (da 140) - 34 (da 91)
  • Genova           2 (manca da 103 estrazioni) - 56 (da 54) - 88 (da 53)
  • Milano            74 (manca da 132 estrazioni) - 25 (da 80) - 76 (da 74)
  • Napoli            44 ( manca da 60 estrazioni) - 13 (da 59) - 38 e 25 (da 51)
  • Palermo         59 (manca da 71 estrazioni) - 14 (da 58) - 45 e 41 (da 47)
  • Roma              63 (manca da 63 estrazioni) - 58 (da 56) - 16 (da 50)
  • Torino             7 (mancano da 61 estrazioni) - 4 e 64 (da 57) - 86 (da 51)
  • Venezia           89 (manca da 106 estrazioni) - 5 (da 77) - 54 (da 69)
  • Nazionale       82 (manca da 90 estrazioni) - 69 (da 77) - 59 (da 66)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 120) - 21 (da 49) - 76 (da 44) - 2 (da 42) - 33 (da 34) - 74 (da 32) 

